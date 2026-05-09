Disidentes de las Farc vuelven a atacar una subestación policial en el Valle del Cauca

Los disidentes de las Farc, liderados por 'Iván Mordisco', lanzan un nuevo ataque contra la Policía en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, generando daños materiales y temor en la población.

En un nuevo acto de violencia, los disidentes de las Farc, liderados por alias ' Iván Mordisco ', lanzaron un ataque contra la subestación de la Policía en el corregimiento de Potrerito, municipio de Jamundí , alrededor de las 10:41 de la mañana del pasado 9 de mayo.

Según las autoridades, hasta el momento se han confirmado daños materiales, aunque testigos indican que dos miembros del orden público resultaron heridos en el incidente. La Fuerza Pública ha activado el Plan Defensa, asegurando que el Ejército está controlando la situación. Este ataque se produce solo dos días después de otra agresión contra una subestación policial en Robles, donde los disidentes fueronacusados de lanzar objetos explosivos desde drones. Un vecino de la zona afirmó: Escuché el estruendo del 'bum'.

Mejor pregunté por mi hijo. La casa quedó con daño, todo era miedo. Esta testimonio se remonta a un anterior ataque, ocurrido el 9 de octubre de 2025, en el que un cilindro bomba destinado a la explosión en la subestación de Policía de Robles estalló antes de lanzado, causando heridas en once personas, cuatro de las cuales fueron derivadas al Centro de Salud Piloto Local, mientras que las otras siete sufrieron desde zumbidos en los oídos hasta heridas físicas.

Este episodio marcó una vez más el impacto que las acciones de estos grupos tienen sobre la población civil. Para los habitantes, la presencia del frente 'Jaime Martínez', ligado a 'Iván Mordisco', es una preocupación constante en la zona debido a su fuerte presencia no solo en esta región sino también en localidades vecinas como Buenaventura y Dagua, en el departamento del Valle del Cauca.

Además, se ha señalado que podrían estar expandiendo su influencia hacia el norte de la región. Según información de la Alcaldía, durante el ataque, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegaron operaciones para evitar la incursión de los insurgentes. El alcalde ha reclamado mayor intervención de las fuerzas de seguridad para proteger a la población y cohibir a los disidentes, que continúan actuar con impunidad.

En tanto, moradores han denunciado el riesgo permanente que representa este y otros grupos disidentes, cuyos ataques no solo afectan a las Fuerzas del Orden inicios de violencia, sino también a comunidades enteras que viven bajo la constante amenaza, marginación y desprotección. Esto pone de nuevo en evidencias el descontrol sobre los grupos armados ilegales en el país y la necesidad de un reforzamiento territorial por parte del Estado para recuperar el orden público.

Ante esto, la participación de salas de investigación y cuerpos de inteligencia son prioridad para poder enfrentar a los autoritarios en toda su dimensión





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