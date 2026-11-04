Disney reestrena Encanto en Colombia el 12 de noviembre de 2026 para la ayuda contra el terremoto

Disney y Cinecolor Colombia organizarán el reestreno de Encanto el 12 de noviembre de 2026 para recaudar fondos para las víctimas del sismo del 10 de agosto a través de la Cruz Roja Colombiana.

La Walt Disney Company, en alianza estratégica con la empresa de exhibición Cinecolor Colombia, ha confirmado el reestreno de la exitosa película animada Encanto en las salas de cine del país. Esta acción programada se llevará a cabo específicamente el próximo 12 de noviembre de 2026, marcando un retorno excepcional del título cinematográfico a la cartelera nacional tras su estreno original.

Inicio de la campaña de recaudación de fondos para las víctimas

El propósito fundamental de esta iniciativa de reestreno es recaudar fondos esenciales destinados a la atención inmediata y la recuperación a largo plazo de las comunidades que fueron severamente afectadas por el terremoto de magnitud 7,4. Este desastre natural ocurrió el pasado 10 de agosto, teniendo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento de Chocó, Colombia. La empresa multinacional de entretenimiento anunció formalmente este reestreno a través de sus canales de redes sociales oficiales, utilizando un mensaje emotivo que declaraba que la magia de Casita vuelve para hacer algo extraordinario. Con este comunicado, la compañía animó al público general a regresar a los cines y a sumarse activamente a la labor solidaria de la donación.

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Mecanismo de donación a través de la Cruz Roja Colombiana

La estrategia operativa contempla entregar directamente a la Cruz Roja Colombiana las regalías comerciales que corresponden a ambas compañías por concepto de la exhibición de la película. Este mecanismo financiero asegura que cada entrada vendida se convierta en un aporte directo para la ayuda humanitaria. Las personas que asistan a las funciones cinematográficas podrán contribuir tangiblemente a esta iniciativa mediante la compra de sus boletas, transformando su ocio en una acción de soporte vital. Aunque los anuncios iniciales han generado expectativa nacional, hasta el momento del anuncio oficial no se ha precisado con exactitud cuáles serán los teatros específicos y las ciudades en las que estará disponible esta producción especial.

Contexto del desastre natural y sus consecuencias humanas

Los recursos reunidos buscarán beneficiar directamente a las poblaciones damnificadas en cinco departamentos colombianos clave: Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas, territorios que registraron afectaciones severas por el movimiento telúrico. De acuerdo con el balance oficial consolidado en octubre, la tragedia dejó un saldo humano trágico de 335 personas fallecidas, 103 desaparecidas y 4.516 heridas. A estas víctimas humanas se suman los daños materiales extensos ocasionados por el terremoto, que afectaron gravemente edificaciones e infraestructura crítica en distintas zonas del suroccidente del país.

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Origen de la película y su reconocimiento internacional

Estrenada originalmente en 2021 y dirigida por Jared Bush y Byron Howard, Encanto cuenta la historia de la familia Madrigal, que vive en una casa mágica y encuentra en sus vínculos familiares una forma de afrontar las dificultades. La producción llevó a escenarios internacionales elementos de la geografía, la biodiversidad, la música y las tradiciones colombianas, convirtiéndola en un embajador cultural del país. Su ambientación incorporó referencias a diferentes regiones del país y convirtió aspectos de su cultura en parte central de la historia, ganándose el corazón de la audiencia global.

Reconocimientos cinematográficos y legado de la cinta

En 2022, la película obtuvo el Óscar a mejor largometraje de animación, consolidándose como un hito en la industria del cine. También alcanzó reconocimiento mundial por su banda sonora, especialmente por canciones icónicas como No se habla de Bruno y Dos oruguitas, esta última interpretada por el cantante colombiano Sebastián Yatra. Con su regreso a las salas este año, la producción tendrá una nueva exhibición en Colombia, esta vez vinculada estrechamente a una campaña de apoyo para las poblaciones afectadas por el terremoto.

Siguientes pasos y perspectivas de recuperación a largo plazo

Según los reportes sobre la emergencia, las consecuencias del movimiento telúrico podrían prolongarse debido a las réplicas registradas después del evento principal, lo que hace crucial la sostenibilidad de la ayuda. En este contexto, la iniciativa de Disney y Cinecolor busca aportar recursos estables para las labores de atención y recuperación de las comunidades que enfrentan las consecuencias del desastre. La compra de entradas permitirá que los espectadores participen en la iniciativa, cuyos recursos serán canalizados a través de la Cruz Roja Colombiana para asegurar su llegada efectiva a las zonas más necesitadas.