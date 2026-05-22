Disparacidad y tragedias en clínicas estéticas en Colombia y México: casos de Yulixa Toloza y Blanca Vázquez Montiel

La Fiscalía de Puebla investiga el caso en curso, en el que la presunta doctora Diana Alejandra Palafox Romero estaría involucrada. Además de este caso, el caso de Yulixa Toloza sigue sin un deceso confirmado, y los investigadores trabajan en la investigación paravelada el jueves en Antioquia, que involucra a una clínica estética del departamento.

Mientras los colombianos permanecen conmocionados por el caso de Yulixa Consuelo Toloza, en México la situación es similar con una mujer identificada como Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, quien desapareció tras realizarse un procedimiento en una supuesta clínica estética ubicada en la colonia Granjas de San Isidro, en Puebla.

El caso ocurrió el pasado lunes 18 de mayo, cuando Vázquez acudió en compañía de su esposo, Florencio Ramos, a una clínica llamada Detox, la misma que había visto a través de redes sociales y donde prometían resultados seguros y duraderos. Su intención era obtener información y realizarse una valoración para determinar si era apta para someterse a una liposucción o a un moldeado corporal con láser





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