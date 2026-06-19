Dispositivo de seguridad integral para la segunda vuelta presidencial en Barrancabermeja

Autoridades de Barrancabermeja anuncian medidas de seguridad, tránsito y orden público para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, incluyendo ley seca, restricciones al transporte de sustancias peligrosas, cierres viales y un Puesto de Mando Unificado permanente con más de 850 efectivos.

Las autoridades de Barrancabermeja han establecido un amplio dispositivo de seguridad con motivo de la segunda vuelta presidencial programada para este domingo 21 de junio, jornada en la que más de 188 mil ciudadanos están habilitados para sufragar en 67 puestos de votación y 566 mesas electorales.

El plan, definido tras un consejo extraordinario de seguridad que contó con la participación de representantes de la administración distrital, la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, la Fiscalía y organismos de tránsito, busca prevenir alteraciones del orden público y garantizar condiciones de seguridad en los centros de votación. Entre las medidas más importantes se encuentra la aplicación de la ley seca, que regirá desde las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio hasta el mediodía del lunes 22 de junio, prohibiendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos y privados.

Paralelamente, se restringirá el transporte de sustancias peligrosas como combustibles, líquidos inflamables, cilindros de gas y escombros, desde la misma hora del sábado hasta las 6:00 de la mañana del martes 23 de junio. Además, se prohibió el estacionamiento de vehículos en los alrededores de los puestos de votación y de los lugares destinados a los escrutinios, especialmente en la Megaludoteca y en las sedes de la Registraduría.

Para coordinar todas estas actions en tiempo real, se activará un Puesto de Mando Unificado que operará de manera permanente desde el viernes 19 de junio y hasta la fase poselectoral, monitoreando el normal desarrollo de los comicios. En materia de tránsito, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja (ITTB) implementará cierres viales temporales. Desde las 5:00 de la mañana del domingo permanecerá cerrada la vía contigua a la sede de la Registraduría sobre la avenida 60.

Asimismo, el perímetro de la Megaludoteca tendrá restricciones de circulación a partir de las 8:00 de la mañana y durante toda la jornada. También se cerrará la paralela 49A, entre la avenida de los Periodistas y el sector del Parque Uribe, a partir del mediodía, por actividades relacionadas con los escrutinios.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que acudan a los puestos de votación con suficiente anticipación y, de ser posible, utilicen medios de transporte alternativos a fin de evitar congestiones. El cuerpo motorizado de agentes de tránsito colaborará en el control vial en todos los puestos de votación.

Con el despliegue de cerca de 850 integrantes de la Fuerza Pública y organismos de seguridad, se busca garantizar una jornada electoral con todas las garantías, permitiendo que los barrancabermejanos ejerzan su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y normalidad. Las medidas buscan anticipar cualquier eventualidad y asegurar que tanto la votación como el escrutinio se desarrollen sin contratiempos, bajo la supervisión constante de las autoridades civiles y militares





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