Disputa criminal y muerte de policía en El Bronx de Medellín

Una guerra territorial entre bandas por el control de la venta de drogas a habitantes de calle en el sector El Bronx de Medellín dejó un policía y dos venezolanos muertos en un incidente violento.

La violencia armó escenario en el sector El Bronx del centro de Medellín, causando la muerte de un agente de la Policía Metropolitana y dos ciudadanos venezolanos durante una madrugada marcada por intensos intercambios de disparos. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, identificó directamente las causas del enfrentamiento como una disputa por el control de una plaza de vicio en una de las zonas más conflictivas de la comuna 10, conocida como La Candelaria.

Origen del conflicto territorial

El incidente se originó debido a la presencia de un presunto distribuidor de estupefacientes en un punto estratégico donde se congregan más de 8.000 habitantes de calle. Las fuentes judiciales indicaron que este individuo, al cual se le advirtió previamente que la zona estaba bajo el control de otra estructura criminal, ignoró las amenazas y los golpes previos recibidos. Esta desobediencia provocó una respuesta violenta que escaló rápidamente hacia un cruce de fuego letal que involucró a varios actores armados en las inmediaciones de la calle 56 con la carrera 53.

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Identidad de las víctimas involucradas

Entre las víctimas fatales se encuentra la persona que inició la controversia, Lauris Rafael Lugo Ferrozo, un ciudadano venezolano de 39 años que utiliza silla de ruedas tras resultar lisiado en un hecho violento anterior. Lugo Ferrozo pertenecía a una de las estructuras extranjeras que intentaba expandir su operación comercial en ese territorio. La segunda víctima, Edinson Rafael Itriago Briseño, de 24 años, habría llegado al lugar con el propósito de intimidar a Lugo Ferrozo para que abandonara la venta, lo que desencadenó el primer tiroteo.

Intervención fatal del agente de policía

El patrullero de la Policía Metropolitana, Jamiltón Andrés Santa Aguirre, de 27 años, se encontraba realizando labores de vigilancia rutinaria en el sector cuando escuchó las detonaciones. Al acercarse para investigar la situación, los uniformados fueron atacados directamente con armas de fuego por los grupos criminales en confrontación. El coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que Santa Aguirre perdió la vida mientras cumplía valientemente su deber constitucional, resultando herido mortalmente durante el seguimiento de los agresores.

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Historial criminal y estructuras rivales

Las autoridades destacaron el largo historial delictivo de una de las víctimas civiles, Edinson Rafael Itriago Briseño, quien había sido procesado en seis ocasiones anteriores. Este expediente incluye dos sentencias por tráfico de armas en mayo y junio de 2025, tres por hurto agravado en 2010, 2022 y 2023, y una adicional por tráfico de estupefacientes en 2023. La violencia no surge en el vacío, sino que refleja una disputa más amplia entre facciones de la banda La Terraza, que maneja las estructuras Convivir, y bandas conformadas por venezolanos como Los Conejos y La Chusma, que compiten por el dominio territorial.

Impacto económico y proyección futura

Expertos como Luis Fernando Quijano, vocero de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, explican que existe una disputa severa por el control de zonas estratégicas como El Bronx y Tejelo, donde operan grupos que se presentan como Tren de Aragua y sus opositores. La ganancia mensual de este mercado ilegal puede alcanzar los 1.000 millones de pesos colombianos, basado en el consumo diario de estupefacientes que asciende a 130.000 pesos por persona en la población vulnerable. Este conflicto representa la séptima evidencia de violencia en el centro de Medellín este año, siguiendo a otros asesinatos ocurridos entre mediados de mayo y finales de junio en la carrera 52A, lo que sugiere que la tensión por el territorio permanece activa y sin resolver completamente.