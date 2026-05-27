Disputa entre actrices de La casa de los famosos Colombia llega a los tribunales

Un rumor sobre un beso entre concursantes desencadena un conflicto entre Johanna Fadul y Marilyn Patiño, que culmina con la publicación de chats privados y una demanda legal por difamación.

La polémica surgida alrededor del reality La casa de los famosos Colombia tomó un giro inesperado y ahora se dirige a los tribunales. Todo comenzó con un rumor sobre un supuesto beso entre los concursantes Mariana Zapata y Juanda Caribe, rumor que rápidamente se convirtió en un conflicto abierto entre dos actrices del programa, Johanna Fadul y Marilyn Patiño .

Johanna afirmó que Marilyn le había revelado detalles del presunto beso, nombrando a los implicados y alimentando la especulación entre los seguidores. Las acusaciones se difundieron a través de redes sociales, provocando una ola de reacciones entre los fanáticos del espectáculo, que se dividieron entre quienes apoyaban a Fadul y quienes defendían a Patiño.

En respuesta, Marilyn Patiño tomó la iniciativa de publicar en sus historias de Instagram varios fragmentos de conversaciones de WhatsApp que mantuvo con Johanna durante varios meses. En el video, la actriz mostró los intercambios para demostrar que nunca había mencionado a Mariana Zapata ni a Juanda Caribe en el contexto del rumor. Con una frase que se volvió viral - "Aquí van mis conversaciones con Johanna Fadul y espero que muestres pruebas de lo que dices.

Creo que ya somos grandes. Con esas amigas, ¿para qué enemigas?

" - Patiño buscó desmontar la versión de su colega. La publicación alimentó aún más el debate, ya que usuarios y medios comenzaron a analizar minuciosamente los mensajes, mientras otros criticaban la exposición pública de conversaciones privadas. La disputa escaló cuando Marilyn, respaldada por su abogado Julio R. Del Villar, emitió un comunicado oficial negando rotundamente haber entregado la información que Johanna le había atribuido.

El documento señaló que las declaraciones habían dañado su honra, buen nombre e imagen profesional, y describió el acoso y los mensajes de odio recibidos en redes sociales. Del Villar solicitó una rectificación pública y advirtió que, de no cumplirse, iniciarían acciones legales para proteger los derechos de la actriz. Por su parte, Johanna confirmó que había sido bloqueada por Marilyn en Instagram, lo que evidenció el distanciamiento entre ambas.

Hasta el momento, Fadul no ha ofrecido una retractación ni ha respondido al comunicado legal, manteniendo la controversia viva. Este episodio ha reavivado el debate sobre el impacto de los rumores y las redes sociales en la vida de las celebridades, demostrando cómo una simple conversación en un reality puede transformarse en una batalla judicial que trasciende el ámbito digital





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