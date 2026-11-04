Disputa por estadios en Colombia: Cancelación Millonarios vs Once Caldas

El choque entre conciertos y fútbol se intensifica en Colombia tras la cancelación del partido en El Campín. Análisis del conflicto por el uso de estadios públicos y la gestión de Sencia SAS.

La tensión entre la industria del entretenimiento masivo y el fútbol profesional alcanzó su punto máximo en Colombia con la reciente cancelación del encuentro entre Millonarios y Once Caldas. Este conflicto expone una disputa estructural por el uso de los principales estadios del país, donde la infraestructura deportiva compite directamente con la programación de grandes conciertos internacionales que buscan maximizar sus ganancias en territorio colombiano.

Infraestructura Deportiva y Conciertos

Los estadios a nivel mundial se han consolidado como escenarios privilegiados para albergar espectáculos de gran formato con aforos de miles de personas. Esta tendencia ha llevado a propietarios a ampliar sus capacidades, un caso emblemático es el Santiago Bernabéu y el Spotify Camp Nou en España, que incrementaron su capacidad entre 4.000 y 5000 asientos. En Colombia, la tendencia es igualmente evidente, con tres de los recintos más importantes en proceso de modificación: el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el Atanasio Girardot de Medellín y el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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Propiedad Pública y Gestión Controvertida

A diferencia de la mayoría de grandes recintos del mundo que son privados, los estadios de mayor capacidad en Colombia poseen propiedad pública, administrados por alcaldías o gobernaciones. Esta estructura limita el uso de los escenarios, sometiéndolos a la voluntad política y sin priorizar ninguna actividad sobre otra. Mientras que los estadios de Medellín y Barranquilla continúan bajo administración directa de las alcaldías, el Nemesio Camacho El Campín pasó a ser administrado por Sencia S.A.S desde junio de 2024. Esta empresa, bajo una alianza público-privada (APP), ha sido objeto de innumerables críticas por alquilar el escenario para eventos no deportivos, como matrimonios y celebraciones religiosas.

La Cancelación del Partido Clave

El 13 de octubre, fecha programada para la fecha 13 de la Liga Profesional, el partido entre Millonarios y Once Caldas se canceló a solo 16 minutos del pitazo inicial. La decisión se fundamentó en que el campo de juego no se encontraba en condiciones aptas para disputar un partido profesional. Esta medida generó múltiples críticas a la Dimayor como organizadora y a Sencia como administradora, ya que el estado de la cancha podía haberse determinado con mucha antelación. La prensa local reporta que esta acción fue una manifestación de inconformidad de la Dimayor ante las reiteradas cancelaciones y reprogramaciones previas por parte de Sencia, donde se percibe que se priorizan los conciertos sobre el fútbol.

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Impacto del Montaje de BTS en el Gramado

La inconsistencia en la calidad del gramado del estadio El Campín surge directamente de la presentación de la banda coreana BTS los días 2 y 3 de octubre. El montaje de una tarima de 360 grados, con más de 164 toneladas de equipos audiovisuales reposando sobre el césped, afectó fuertemente la superficie. Aunque existe la versión de que los organizadores pagaron 900.000 dólares adicionales por la posible afectación de la grama, Sencia defendió su gestión mediante relaciones públicas con influencers y periodistas para asegurar que el estadio estaría en condiciones para el 13 de octubre. Estas dos fechas de concierto reunió alrededor de 53 mil espectadores, evidenciando la magnitud del uso del recinto.

Consecuencias Jurídicas y Contratuales

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) indicó en rueda de prensa que iniciará un proceso administrativo sancionatorio contra Sencia S.A.S. Sin embargo, el análisis de la situación revela una complejidad jurídica significativa, ya que en el contrato no se especifican las condiciones exactas de entrega de la grama. Este error contractual, presente desde la suscripción del acuerdo, plantea interrogantes sobre cuál sería la obligación incumplida para fundamentar el procedimiento sancionatorio, dado que el estadio está destinado a la práctica del fútbol, lo cual implica naturalmente la preservación de un gramado en condiciones óptimas para dicho fin.