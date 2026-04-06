Disputas Legales se Intensifican tras Resolución de Fiscalía que Levanta Órdenes de Captura en Medellín

La decisión de la Fiscalía General de levantar las órdenes de captura para voceros de estructuras ilegales en el Valle de Aburrá ha desatado una ola de críticas y demandas legales. Gobernadores y concejales cuestionan la medida y sus posibles implicaciones políticas y electorales.

A casi una semana de conocerse la polémica resolución de la Fiscalía General que levanta las órdenes de captura para 23 voceros de estructuras ilegales del Valle de Aburrá, involucrados en la mesa de paz urbana con el Gobierno nacional, se avecinan intensas disputas legales. Esta situación surge a raíz de, al menos, dos demandas contra dicha resolución, presentadas este lunes 6 de abril ante el Consejo de Estado, tras el período de vacancia judicial por Semana Santa.

Una de las demandas fue anunciada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien, luego de un consejo de seguridad con mandatarios del Valle de Aburrá, criticó la postura contradictoria de la fiscal Luz Adriana Camargo. Rendón señaló la incongruencia de, por un lado, considerar la captura de alias ‘Calarcá’ y, por otro, ‘blindar’ jurídicamente a los cabecillas para que puedan seguir participando en el espacio sociojurídico establecido desde 2023 en la cárcel de Itagüí. 'Por un lado, la fiscal Camargo viene diciendo recientemente que hay que levantar la orden de captura contra alias Calarcá, pero ahora les da vía libre a los peores pillos en Antioquia. Por dios, les enfurece que en las urnas nuestros paisanos voten con libertad. Ahora se valen de esto para atemorizar a los antioqueños y constreñirlos en sus decisiones. Esto es una afrenta contra las víctimas y contra nuestra fuerza pública', expuso el gobernador, enfatizando la gravedad de la situación y el impacto en la seguridad y la confianza ciudadana.\La segunda demanda, también anunciada ante la alta corte, proviene del presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout. De Bedout manifestó su preocupación por las posibles consecuencias de la decisión en el ámbito electoral, particularmente en los territorios donde los miembros de la mesa, ahora beneficiados por la resolución, ejercen influencia. Dentro de la acción legal, el concejal solicitó, como medida cautelar, la suspensión inmediata de los efectos de la resolución mientras se toma una decisión de fondo sobre el asunto. 'La pregunta no es si hay un acuerdo político detrás de esto, la pregunta es cuántos votos equivale cada orden de captura levantada. El presidente Gustavo Petro necesita ganar la primera vuelta con Iván Cepeda. Esto no es gobernar, eso es comprar elecciones con impunidad', declaró De Bedout, insinuando motivaciones políticas detrás de la controvertida decisión de la Fiscalía y planteando interrogantes sobre la transparencia del proceso.\Entre los individuos amparados por la medida de la Fiscalía se encuentran aquellos que participaron en el polémico ‘tarimazo’ de junio del año anterior, un evento que generó controversia en su momento, incluyendo a alias ‘Carlos Pesebre’, quien, aunque inicialmente formaba parte de la mesa de paz urbana, renunció a esta el 9 de febrero de 2026. La lista completa de personas beneficiadas es extensa e incluye nombres como alias ‘El Tigre’, ‘El Indio’, ‘Grande Pa’, ‘Vallejo’, ‘Douglas’, ‘Lindolfo’, ‘Tom’ o ‘Chata’ y ‘Juan XXIII’. La complejidad de la situación se agrava por el hecho de que algunos de ellos ya se encuentran en libertad. 'No se explica por qué es 'necesario' suspender órdenes de captura para individuos que ya han cumplido sus condenas y están en libertad. Si el objetivo es el sometimiento, la comparecencia ante la justicia debería estar garantizada por el régimen ordinario, no por un beneficio que suspende la acción de la policía judicial', se lee en la demanda presentada por el concejal De Bedout, cuestionando la justificación de la medida y su impacto en el estado de derecho





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