Dispute between Abelardo de la Espriella and Iván Cepeda over newspaper support in Barranquilla

A six-day countdown to the presidential elections, Abelardo de la Espriella boasts of El Heraldo's support, which Cepeda criticizes. De la Espriella claims that Iván Cepeda and President Gustavo Petro targeted El Heraldo, a prominent newspaper in Barranquilla, with terrorist threats. The newspaper, founded by De la Espriella, a leftist and Liberal Party member, in 1933 while serving as Minister of Posts and Telegraphs, has been a subject of controversy in the presidential race.

Barranquilla y el principal periódico del Caribe, en el centro de la disputa entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda A seis días de las elecciones presidenciales, De la Espriella saca pecho del apoyo de El Heraldo , que Cepeda critica.

Abelardo de la Espriella asegura que Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro pusieron al diario barranquillero El Heraldo "en la mira de los terroristas". , un punto turístico a la orilla del Río Magdalena.

"Dirección Nacional de Inteligencia rechaza señalamientos sobre supuesto plan contra Abelardo de la Espriella". La contraparte de De la Espriella, el izquierdista, militante del Partido Liberal, fundó El Heraldo en 1933 mientras estaba en el Ministerio de Correos y Telégrafos. Cepeda, del Pacto Histórico, se basó en la historia del periódico para resaltar sude Barranquilla, un corredor que cada año se convierte en una pista de baile en el tradicional Carnaval.

El sábado 21 de mayo de 2022 el hoy mandatario Petro cerró su campaña En 2018, el diario El Tiempo lo hizo con Iván Duque , del Centro Democrático, quien venció a Gustavo Petro.

"¿Tendrá que ver con Odebrecht, tendrán que ver los paraísos fiscales? ¿Tendrá que ver el puente de Chirajara?

", contestó Petro. los criminales obligan, a punta de fusil, a votar por Cepeda"No nos equivoquemos", añadió De la Espriella en su cuenta de X. "Petro y Cepeda acuden a todas las formas de lucha", publicó, y argumentó que la postura del senador "no solorespondió a su manera. No a Abelardo, sino a la masiva asistencia al evento de su aspirante a sucesor más afín.

Lade oficio en su contra, luego de compartir en su perfil de X un video del cierre de campaña de Cepeda. Citando un cuento infantil y aludiendo a De la Espriella, Petro escribió: "En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. Cambio Radical que ha gobernado la ciudad todo el siglo XXI— anunció su apoyo.

El diario barranquillero publicó un editorial apoyando a Abelardo de la Espriella al considerar que representa la oportunidad de que el Caribe colombiano vuelva a llegar a la Presidencia de la República. El periódico destacó el simbolismo regional de su candidatura y cuestionó el centralismo político que, según planteó, históricamente ha relegado a la Costa Caribe.

Iván Cepeda criticó duramente el respaldo del periódico y aseguró que El Heraldo abandonó su tradición liberal para apoyar una "opción fascista" en las elecciones presidenciales





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barranquilla El Heraldo Abelardo De La Espriella Iván Cepeda Gustavo Petro Presidential Elections Terrorist Threats Centralism Costa Caribe Pacto Histórico Centro Democrático El Tiempo Odebrecht Paraísos Fiscales Puente De Chirajara Cambio Radical Tradición Liberal Opción Fascista Fábula Ratos Y Gatos Cierre De Campaña Barranquilla Como Fortín Electoral Casa Char Grupos De Poder Más Influyentes De La Costa Ca Comisión De Acusación Investigación Participación En Política Paloma No Es Débil Por Ser Mujer Juan Lozano Noticiero La FM Venezuela Capturado En Venezuela

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A una semana de las elecciones 2026: qué propuestas económicas tienen los candidatos con mayor intención de votoIván Cepeda, Abelardo de la Espreilla y Paloma Valencia son quienes puntean en las encuestas.

Read more »

Último sondeo CENAC con Cambio: Cepeda lidiaría con empate, De la Espriella supera a IvánEl sondeo del Centro Nacional de Consultoría con la revista Cambio muestra que Iván Cepeda estaría al borde del empate con Abelardo de la Espriella en primera vuelta de las elecciones presidenciales. De la Espriella podría derrotar a Cepeda en segunda vuelta, pero Cepeda vencería a Valencia en un hipotético tercero.

Read more »

En Barranquilla, Medellín y Bogotá, así cerraron campaña los candidatos a la PresidenciaIván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia cerraron sus campañas este domingo.

Read more »

Aumento de violencia marca la campaña presidencial para la primera vuelta: 139 municipios están en riesgo extremoLos candidatos mejor perfilados, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, han denunciado riesgos.

Read more »