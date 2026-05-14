Dispute en el sistema pensional colombiano: Superintendencia Financiera activa investigaciones sobre traslados de recursos a Colpensiones

La medida busca determinar las razones por las cuales dichos traslados no se han materializado en los términos previstos por la normativa vigente y a la luz de las recientes decisiones judiciales que han complicado el panorama. Además, se han informado cifras que rodean este caso, como el monto total de los recursos pendientes de traslado, que asciende a 8,7 billones de pesos colombianos, y el número de afiliados que ya consolidaron su derecho pensional tras haberse acogido a la posibilidad de pasar del régimen de ahorro individual al de prima media.

Una nueva disputa de proporciones fiscales y jurídicas está sacudiendo al sistema pensional colombiano . En medio de un enfrentamiento que involucra al Gobierno nacional, a los fondos privados de pensiones y al Consejo de Estado, la entidad encargada de vigilar el sistema financiero del país activó esta semana un mecanismo formal de supervisión que pone en el centro del debate el destino de miles de millones de pesos pertenecientes a trabajadores colombianos que decidieron cambiar de régimen pensional.

La Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la dirección de Nini Johanna Castañeda Quintero, anunció este miércoles 14 de mayo la apertura de investigaciones formales sobre el proceso de traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas hacia Colpensiones





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