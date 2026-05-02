Distrito Capital Celebra el Día Internacional contra el Bullying con un Enfoque en Arte y Cultura

El distrito conmemoró el Día Internacional contra el Bullying a través de actividades artísticas y culturales en la IED Simón Bolívar y las Casas Distritales de Cultura, buscando fortalecer la empatía y promover un ambiente escolar seguro y respetuoso.

El distrito capitalino celebró el Día Internacional contra el Acoso Escolar , comúnmente conocido como bullying, a través de una vibrante y significativa programación centrada en el arte y la cultura.

La iniciativa, que busca no solo conmemorar la fecha sino también generar una reflexión profunda y duradera sobre esta problemática que afecta a los sistemas educativos a nivel global, tuvo como epicentro la Institución Educativa Distrital (IED) Simón Bolívar. Allí, se llevó a cabo un encuentro especialmente diseñado para niños y jóvenes, un espacio seguro y propicio para el diálogo abierto, la reflexión colectiva y el fortalecimiento de la empatía, una herramienta fundamental en la prevención y erradicación del bullying.

El evento en la IED Simón Bolívar no fue una mera actividad protocolaria, sino una experiencia enriquecedora que buscó involucrar activamente a los participantes. A través de dinámicas interactivas, talleres creativos y conversaciones guiadas, los niños y jóvenes pudieron expresar sus sentimientos, compartir sus experiencias y aprender a reconocer las diferentes formas que puede adoptar el acoso escolar.

Se enfatizó la importancia de la comunicación asertiva, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo y la inclusión. La jornada se caracterizó por un ambiente de confianza y colaboración, donde cada voz fue escuchada y valorada. Más allá de la identificación del problema, se buscó empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio, capaces de promover una cultura de paz y respeto en sus escuelas y comunidades.

Se les brindó herramientas para identificar situaciones de bullying, tanto si son víctimas como testigos, y para saber cómo actuar de manera efectiva para detenerlo. La idea central fue transmitir el mensaje de que nadie debe sufrir en silencio y que todos tienen el derecho a un entorno educativo seguro y acogedor. Pero la conmemoración del Día Internacional contra el Bullying no se limitó a un solo evento.

Las Casas Distritales de Cultura, pilares fundamentales del Sistema de Formación Artística y Cultural de la ciudad, se han convertido en escenarios clave para continuar esta labor de sensibilización y prevención durante todo el mes de mayo. A través de una variada programación que incluye círculos de palabra, puestas en escena y talleres artísticos, se busca llegar a un público más amplio y diverso, involucrando a niños, jóvenes, padres de familia y miembros de la comunidad en general.

Estas actividades no solo tienen como objetivo informar sobre el bullying y sus consecuencias, sino también promover el desarrollo de habilidades socioemocionales, como la empatía, la autoestima, la resiliencia y la capacidad de trabajar en equipo. Se cree firmemente que el arte, en sus múltiples expresiones, tiene un poder transformador que puede sanar heridas, unir a las personas y enseñar valores fundamentales.

Una clase de danza, música, teatro o pintura no es solo una oportunidad para desarrollar el talento artístico, sino también una valiosa herramienta para fomentar el respeto, la empatía y la colaboración. Actualmente, más de 24 mil beneficiarios encuentran en las Casas Distritales un espacio seguro para expresar sus emociones, desarrollar su potencial creativo y construir relaciones libres de violencia.

El aprendizaje colectivo, la interpretación de roles y la expresión artística son pedagogías poderosas contra el bullying, que permiten a los niños ponerse en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y desarrollar una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los demás





zonacero / 🏆 8. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bullying Acoso Escolar Arte Cultura Empatía IED Simón Bolívar Casas Distritales De Cultura Prevención Educación Niños Jóvenes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La respuesta del Distrito al fallo de tutela sobre la Ciénaga de la VirgenLa Alcaldía de Cartagena se pronunció tras el fallo que ordenó al Distrito y a otras entidades tomar medidas urgentes sobre el deterioro de la Ciénaga de la Virgen.

Read more »

Distrito bate récord de recaudo de impuestos del primer cuatrimestre, superando el billón de pesosAl corte de abril, los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) del Distrito crecieron un 12% con relación al mismo periodo de 2025, un 33% respecto a 2024 y un 63% comparados con 2023.

Read more »

SOS internacional: desaparece adolescente cartagenera en Estados UnidosAutoridades de la Florida investigan posible engaño en redes sociales y vídeo juegos. Esto se sabe.

Read more »

Colombiano integrante de una banda criminal en EE.UU., condenado a más de cuatro años de prisiónRepública constitucional federal compuesta por 50 estados y un distrito federal, ubicada en América del Norte.

Read more »

Cuba apela a la legalidad internacional y presume de apoyo tras la última amenaza de TrumpEl Gobierno de Cuba rechazó las advertencias de Donald Trump, cuestionó la nueva ofensiva de sanciones y apeló al apoyo internacional, mientras insiste en que defenderá su soberanía ante cualquier escenario.

Read more »

El ARC Gloria llega a Curazao con muestra del campo colombiano en su primera escala internacionalLa Agencia de Desarrollo Rural lidera una muestra de productores campesinos en Curazao, con rueda de negocios para abrir mercado a productos del campo colombiano.

Read more »