Disturbios en Asunción empañan la previa del partido entre Cerro Porteño y Junior por la Copa Libertadores

Incidentes violentos protagonizados por hinchas del Junior de Barranquilla en Asunción, Paraguay, previo al partido contra Cerro Porteño por la Copa Libertadores, resultaron en la detención de al menos 12 personas y reavivaron el debate sobre la violencia en el fútbol.

12 de abril de 2026 a las 21:47 hrs. La previa del crucial partido de la Copa Libertadores entre Cerro Porteño y Junior de Barranquilla se vio ensombrecida por lamentables actos de violencia en Asunción , Paraguay. Un grupo de hinchas del equipo colombiano, conocido como el 'Tiburón', protagonizó disturbios que culminaron con la detención de al menos 12 personas por parte de las autoridades locales.

Los incidentes, que generaron gran conmoción y preocupación, ocurrieron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en las cercanías de la Terminal de Buses de la capital paraguaya. Este punto de encuentro, donde numerosos aficionados se congregaban tras su llegada al país, se convirtió en el escenario de altercados que incluyeron peleas en establecimientos comerciales y enfrentamientos directos con la Policía Nacional. La situación obligó a un significativo despliegue de efectivos de seguridad para restablecer el orden y garantizar la seguridad pública.

El detonante de la escalada de violencia fue un altercado iniciado por un grupo de seguidores del Junior. La disputa, que comenzó con roces, rápidamente se extendió a la vía pública, incrementando la tensión y el caos. En medio de la confusión, un agente de la Policía fue agredido, recibiendo una patada en el pecho. Lejos de apaciguarse, la situación experimentó un segundo capítulo horas después. En otra zona cercana, los hinchas volvieron a enfrentarse con la Policía, lanzando piedras contra los agentes. Ante la escalada de agresiones, las autoridades se vieron obligadas a emplear balines de goma para dispersar a los implicados y recuperar el control del orden público. El uso de la fuerza se hizo necesario para contener la violencia y evitar mayores daños, tanto a personas como a bienes.

Como resultado de los disturbios, al menos 12 aficionados fueron arrestados. La mayoría de los detenidos eran de nacionalidad colombiana, aunque también se reportó la captura de un ciudadano extranjero adicional. Todos los implicados quedaron a disposición de la justicia paraguaya, que inició las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades individuales en los actos de violencia. Las autoridades locales, ante la proximidad del importante encuentro deportivo, reforzaron los operativos de seguridad en la ciudad, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de los asistentes al partido.

Se sabe que los aficionados que protagonizaron los disturbios habían viajado durante varios días por vía terrestre desde Colombia, con la firme intención de apoyar a su equipo en este compromiso continental. Sin embargo, su comportamiento empañó el ambiente festivo que generalmente acompaña a este tipo de competiciones futbolísticas y reavivó el debate sobre la problemática de la violencia asociada a algunas barras bravas en los torneos internacionales. El partido entre Junior y Cerro Porteño está programado para disputarse en el estadio La Nueva Olla, en un duelo crucial para la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los acontecimientos ocurridos en la previa obligan a las autoridades a extremar las medidas de seguridad, tanto dentro como fuera del recinto deportivo, para asegurar el correcto desarrollo del evento.





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