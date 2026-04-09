Disturbios en El Dorado: Protesta de Taxistas Causa Caos y Afecta el Acceso al Aeropuerto

Manifestación de taxistas contra plataformas de transporte en Bogotá degenera en disturbios en el Aeropuerto Internacional El Dorado, obligando intervención policial y afectando la movilidad y el acceso a la terminal aérea. La protesta, que se centra en el primer piso del aeropuerto, generó caos y retrasos para los viajeros.

Una protesta de taxistas contra las plataformas de transporte en Bogotá desembocó en disturbios significativos este miércoles en el Aeropuerto Internacional El Dorado, generando caos y obligando la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden. La manifestación, que comenzó de manera pacífica, rápidamente escaló en intensidad, afectando gravemente el acceso de pasajeros a la terminal aérea más importante del país.

La concentración inicial se llevó a cabo en el primer piso del aeropuerto, un área crucial para el flujo de viajeros nacionales e internacionales, lo que intensificó el impacto de la protesta. A medida que la tensión aumentaba, las unidades antidisturbios se vieron obligadas a intervenir para dispersar a los manifestantes y controlar la situación. Esta intervención incluyó el uso de gases lacrimógenos y otros medios para restablecer el orden público, según fuentes oficiales. La Secretaría de Gobierno de Bogotá emitió un comunicado informando que un grupo de manifestantes se trasladó a un aparcamiento cercano, mientras que otros permanecieron bloqueando los accesos a la terminal, dificultando aún más la llegada y salida de pasajeros. La situación generó un importante malestar entre los viajeros, quienes se vieron afectados por retrasos y la necesidad de buscar rutas alternativas para acceder al aeropuerto. \Los videos compartidos en las redes sociales mostraron escenas de violencia, incluyendo enfrentamientos entre los taxistas y las fuerzas del orden. Estos videos revelaron la magnitud del conflicto y la frustración de los manifestantes. Previamente, la Alcaldía de Bogotá intentó mediar en la situación, buscando establecer un diálogo con los taxistas y encontrar una solución pacífica al conflicto. Sin embargo, estos intentos de mediación no lograron desactivar la protesta, lo que evidencia la profundidad de las diferencias y la determinación de los taxistas de hacer oír sus reclamos. Las manifestaciones también tuvieron un impacto significativo en la movilidad de la ciudad. El bloqueo de vías y los enfrentamientos generaron importantes congestiones de tráfico en las zonas aledañas al aeropuerto y en otras áreas clave de la capital. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los pasajeros que utilizaran el segundo piso del aeropuerto para ingresar, con el objetivo de evitar retrasos y minimizar el impacto de la protesta en sus viajes. La aerolínea Avianca emitió recomendaciones a sus usuarios, instándolos a llegar con anticipación al aeropuerto y a mantenerse informados sobre la situación del vuelo. \La Aeronáutica Civil de Colombia, por su parte, informó que, a pesar de los disturbios, las operaciones aéreas se mantuvieron con normalidad, aunque reconocieron que persistían afectaciones en las vías de acceso al aeropuerto. Esto significa que, si bien los vuelos no fueron cancelados, los pasajeros experimentaron dificultades para llegar y salir del aeropuerto. Los taxistas protestan principalmente contra las aplicaciones de transporte como Uber y DiDi, a las que acusan de competencia desleal, de operar sin cumplir las mismas regulaciones y de afectar sus ingresos. Consideran que estas plataformas han devaluado el servicio de taxi tradicional y han erosionado su fuente de ingresos. Los disturbios en el Aeropuerto Internacional El Dorado pusieron de manifiesto la creciente tensión entre el gremio de taxistas y las plataformas digitales, así como el impacto directo de esta disputa en la movilidad de la capital. La situación resalta la necesidad de encontrar soluciones que equilibren los intereses de todos los actores involucrados: los taxistas, las plataformas de transporte, los usuarios y las autoridades. La falta de un acuerdo podría desencadenar nuevas protestas y perturbar aún más la vida en la ciudad





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