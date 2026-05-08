Disturbios tras el juego Medellín – Flamengo por Copa Libertadores en Medellín

Los hinchas del 'poderoso' causaron disturbios y se vieron involucrados en incidentes violentos durante el partido contra Flamengo de Brasil. El juego se suspendió en solo 4 minutos y se decidió cancelar debido a la falta de cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad.

El estadio de Medellín fue una víctima de las acciones violentas de los hinchas del 'poderoso', quienes se movilizaron en protesta contra Raúl Giraldo. Después de que el esperado cuarto juego del Independiente Medellín por Copa Libertadores contra Flamengo de Brasil se vieron interrumpidos en solo cuatro minutos y se suspendió, debido a la indiferencia de los resultados y la forma de juego, los fanáticos lanzaron bengalas y fuegos artificiales en un ambiente resablado por el humo de los artefactos y misiles, luego de activarlos masivamente.

Las autoridades consideraron que lo mejor era no solo retirarse a los jugadores del campo de juego por seguridad, sino que determinaron que se debía cancelar el cotejo internacional porque no se cumplía con los requisitos mínimos de seguridad. Debido a los riesgos que podía correr el partido deportivo, las autoridades activaron un protocolo de acciones que no permitiera ingresar fanáticos al césped y esto fue positivo ya que se detuvo a una cantidad de ciudadanos que lo intentaron.

Al otro lado, en las tribunas, las imágenes se llevaron por todas partes y mostraban como los hinchas del 'poderoso de la montaña' encendían sus bengalas y fuegos pirotécnicos, mientras que conozco pancartas contra Raúl Giraldo. Algunos hinchas encapuchados iniciaron incendios en varias partes de la grada y los fuegos artificiales afectaron a un camarógrafo de ESPN, a quien uno de los objetos incendiaba su maleta que tenía a las espaldas mientras trabajaba.

Diez capturados dejan disturbios tras el juego Medellín – Flamengo por Copa Libertadores. Hasta la mañana del 8 de mayo se conocieron imágenes del estado en el que quedó parte de la tribuna. El reportero gráfico @Jaiverpress compartió una serie de imágenes que muestran parte de las consecuencias de la manifestación del público rojo.

Del análisis de la expresión se inflictionó daño a bacinillas, asientos en donde estaban las bancas, lavamanos y gabinetes contra incendios, dañaron cámaras de seguridad en la infraestructura del sitio deportivo y se dañaron 13 brazos de lavamanos y seis gabinetes contra incendios, donde fueron sustraídos extintores; También dañaron cámaras de seguridad en la infraestructura del sitio deportivo. El entrevistado Nairo Quintana habló de como está recibiendo esta última temporada en la élite, el presente de los colombianos en la primera gran de año y lo que será su despedida en Colombia con su Gran Fondo en octubre.

"Ricardo Roa está en Colombia y asistirá a la audiencia de hoy en su contra. Consejo de Estado frenará el menor al término de las retenciones: medida impactaba al 90% de empresas





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