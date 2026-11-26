Violencia estalla en el Atanasio Girardot tras el segundo gol de Nacional. Se reportan lanzamientos de objetos y necesidad de intervención policial para restaurar el orden en el Clásico Paisa.

La tensión del Clásico Paisa de la segunda fecha de los cuadrangulares aumentó drásticamente tras el segundo gol de Nacional, lo que provocó un enfrentamiento entre aficionados del Atlético Nacional y del Dimundos en el estadio Atanasio Girardot. El incidente, que alteró la calma previa, se originó específicamente después del minuto 56 de juego, interrumpiendo la disputa deportiva con disturbios en las tribunas.

Origen del conflicto en la tribuna norte

La paz en las gradas del escenario deportivo se mantuvo ininterrumpidamente hasta el minuto 56, período durante el cual los hinchas de ambos equipos presenciaron el encuentro sin altercados significativos. La situación cambió radicalmente tras el tanto anotado por Elías Cabrera, el cual permitió a la verde obtener una ventaja de 2-1 sobre el cuadro rojo. Inmediatamente después de esta jugada decisiva, se desencadenó una pelea física entre los hinchas del Dimundos, ubicados en la parte baja de la tribuna norte, y los aficionados del cuadro verde. Estos dos grupos se encontraban en una zona específica que colinda con la parte inferior de la zona oriental, justo frente a donde se situaban los hinchas verdolagas en la tribuna cercana a la cancha Marte 1.

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El rol de Edwin Cardona en la escalada

La provocación directa que encendió los ánimos en las tribunas del Atanasio Girardot proviene de Edwin Cardona, volante antioqueño de Nacional y confeso hincha del equipo verde. Como uno de los líderes de la plantilla dirigida por Lucas González, Cardona fue visto haciendo muecas a los aficionados del cuadro rojo inmediatamente después del gol de Cabrera. Este gesto, interpretado como una burla abierta, actuó como el catalizador que intensificó el ambiente ya tenso, provocando una reacción violenta por parte de la parcialidad rival que se sintió ofendida por las acciones del jugador.

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Intervención policial y control de la violencia

La provocación llevó a que los hinchas de un lado comenzaran a lanzar objetos diversos, incluyendo botellas y palos, hacia el sector donde se encontraban los rivales. Para restablecer la calma y detener la agresión, que tuvo una duración corta pero intensa, fue indispensable la intervención inmediata de las autoridades. Personal de la Policía acudió a la parte baja de la zona oriental, mientras que unidades del antiguo Esmad se desplegaron en la gramilla contigua al sector norte del escenario deportivo para frenar la hostilidad.

Seguridad reforzada para el cierre del partido

Una vez que las autoridades lograron controlar la situación inicial, se desplegó un grupo de personal de logística en ambas zonas afectadas, acompañaño por agentes de policía para garantizar que no hubiera nuevas agresiones. Como medida preventiva adicional, el Esmad se posicionó estratégicamente en la gramilla cercana a las vallas que separan la zona norte del campo de juego. Este dispositivo de seguridad tenía como objetivo principal evitar problemas en el arco hacia el que atacaba Nacional durante los minutos restantes del partido, asegurando la continuidad del evento deportivo.