Divergencia de Información: Presidente Petro Afirma que la CIA Tiene Datos sobre Atentado a Iván Cepeda, Ministro de Defensa y Senador Estadounidense lo Desmienten

El presidente Gustavo Petro afirmó que la CIA tenía información sobre un plan para atentar contra el candidato Iván Cepeda. Sin embargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y un senador estadounidense negaron tener conocimiento de dicha amenaza, generando desconcierto y a la espera de aclaraciones presidenciales. El ministro Sánchez destacó la cooperación internacional y las medidas de seguridad para candidatos.

En la mañana del viernes 17 de abril, el presidente Gustavo Petro generó alarma al afirmar que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) poseía información sobre un plan de atentado dirigido al candidato Iván Cepeda . Ante esta declaración, el propio candidato Cepeda se pronunció a través de un comunicado, manifestando su intención de solicitar más detalles a las autoridades pertinentes sobre la supuesta amenaza.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, salió al paso para aclarar las afirmaciones presidenciales. Según el ministro, la CIA le había comunicado directamente que no disponían de ninguna información relativa al plan de atentado que el presidente Petro había anunciado.

Asimismo, la agencia estadounidense aseguró que, de llegar a tener conocimiento de alguna amenaza inminente, la compartirían sin demora con las autoridades colombianas. En una entrevista concedida a Caracol Noticias el 18 de abril, el ministro Sánchez detalló que la comunicación de posibles amenazas no provino directamente de la CIA, sino que se originó en Colombia a través de otros organismos de inteligencia, distintos al Ministerio de Defensa.

Aclaró que la CIA les notificó que compartirían información si tuvieran alguna, pero en ese momento no poseían datos sobre dicho plan. El mensaje principal, según el ministro, es que desde Colombia, específicamente por parte de organismos de inteligencia ajenos al Ministerio de Defensa, se ha suministrado información, no solo a Estados Unidos sino a diversas naciones, con el objetivo de obtener ayuda para confirmar o desvirtuar posibles riesgos.

El ministro Sánchez aprovechó para resaltar la cooperación internacional existente, especialmente con Estados Unidos, no solo en la lucha contra el crimen y el narcotráfico, sino también en el intercambio oportuno de información para salvaguardar la seguridad de todos los candidatos en el actual panorama político. Además, recalcó que el gobierno colombiano implementa de manera continua medidas de seguridad para los aspirantes a la presidencia.

Informó sobre la reciente realización de un nuevo Comité de Seguimiento Electoral (CORMPE), liderado por el Ministerio del Interior, donde se adoptaron diversas acciones para garantizar que cada candidato reciba la protección adecuada, ajustada a su nivel de riesgo. Sin embargo, enfatizó que la clave para la efectividad de estas medidas reside en la anticipación. En este sentido, el gobierno ha ofrecido una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permita neutralizar anticipadamente cualquier intento de atentado contra un candidato.

El ministro Sánchez concluyó su intervención subrayando la importancia de que el ejercicio democrático se lleve a cabo en un ambiente de paz. Señaló que los candidatos han realizado más de 170 actividades proselitistas, con un despliegue de más de 6.000 uniformados de la Fuerza Pública, y que cada candidato cuenta con un promedio de 30 miembros de seguridad, cifra que a veces se incrementa hasta 40. No obstante, advirtió que a medida que se acercan las elecciones, el ambiente electoral tiende a volverse más volátil. Por ello, reiteró que la democracia es un espacio para la participación pacífica y no una vía para la violencia o la afectación del Estado Social de Derecho.

Paralelamente, el presidente Petro, a través de su cuenta de X, reafirmó su posición: 'Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano'. Poco después, el senador estadounidense respondió en su cuenta de X: 'Esto es falso: los funcionarios de EE.UU. no tienen conocimiento de tal amenaza y el Sr. Cepeda ha sido informado de ello. Sin embargo, seguimos muy preocupados por las amenazas a la vida de los otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense'.

Además, añadió: 'Como he señalado antes, esperamos que el actual gobierno colombiano tome todas las medidas necesarias para proteger a los candidatos presidenciales'. Tras estas declaraciones cruzadas, y con el desmentido de su propio ministro y del senador estadounidense, queda pendiente la aclaración por parte del presidente Petro sobre el origen de la información que inicialmente había difundido. La redacción de esta nota estuvo a cargo de Raúl Andrés García Suárez, con el alias @yosoyrals en Instagram y @Raul_g27 en X





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