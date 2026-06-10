División en el Tribunal de Bogotá por medida cautelar contra campaña de De la Espriella

Magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Bogotá no apoyarían la medida cautelar de Rafael Chavarro contra Abelardo De la Espriella por uso de símbolos patrios. El CNE ya aceptó los elementos, generando un debate judicial y político.

Una división interna se ha generado en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá tras la decisión del magistrado Rafael Chavarro de imponer una medida cautelar contra la campaña política de Abelardo De la Espriella, que buscaba impedir el uso de símbolos patrios y la frase Firmes por la patria.

Según información revelada en la sección Los Secretos de Darcy Quinn de La FM, los magistrados Rodrigo Ávalos y José William González no respaldarían esta acción, lo que deja en vilo la continuidad de la medida y podría llevar a su revocación en los próximos días, antes del viernes. La controversia surge en medio de un proceso de tutela interpuesto por el abogado Calderón España, representante de De la Espriella, que también está pendiente de resolución.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya se pronunció al registrar y aceptar el uso de los elementos cuestionados, argumentando que no afectan los símbolos patrios ni constituyen un uso indebido para fines electorales, lo que contradice la postura del magistrado Chavarro. El origen de la disputa se remonta a la campaña electoral de Abelardo De la Espriella, quien ha utilizado el eslogan Firmes por la patria junto con los colores de la bandera colombiana.

El magistrado Rafael Chavarro consideró que esto podría infringir la normativa electoral que protege los símbolos nacionales, y por ello emitió una medida cautelar que prohibía su uso. Sin embargo, la reacción de sus colegas Ávalos y González sugiere que no hay consenso en la sala sobre la interpretación de la ley. De hecho, fuentes cercanas al tribunal indican que la mayoría considera que la campaña no ha violado ninguna disposición y que la medida cautelar podría ser desestimada.

Este desacuerdo ha generado un intenso debate jurídico sobre los límites del uso de símbolos patrios en campañas políticas, especialmente en un contexto donde el lenguaje nacionalista es recurrente. Además, el caso ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un tema de discusión política. Líderes de distintos sectores han manifestado su apoyo o rechazo a la decisión de Chavarro.

Por ejemplo, la senadora María José Pizarro ha anunciado que la campaña de Iván Cepeda entregará pruebas sobre un supuesto autoatentado de De la Espriella, mientras que María Claudia Tarazona ha pedido respaldar al candidato. El alcalde de Santa Marta también ha negado participación en política y ha llevado el caso ante la Fiscalía y la Procuraduría.

En este escenario, el pronunciamiento del CNE adquiere relevancia, pues al dar su aval al uso de los elementos, debilita la posición de la medida cautelar. La expectativa está puesta en la decisión final de la Sala Laboral, que podría definir el rumbo de la campaña de De la Espriella en las próximas horas, así como en el fallo de la tutela presentada por su abogado, que busca dejar sin efecto la prohibición impuesta por Chavarro.

El desenlace de esta controversia no solo afectará a los implicados, sino que sentará un precedente sobre la interpretación de las normas electorales en Colombia respecto al uso de símbolos patrios. Mientras tanto, la campaña de De la Espriella ha mantenido su postura, respondiendo al fallo con un mensaje en redes sociales: Sigan Firmes por la Patria.

La tensión entre el poder judicial y el electoral se hace evidente, y la ciudadanía espera una resolución que aclare los límites entre la propaganda política y el respeto a los emblemas nacionales. La definición, que se espera antes del viernes, podría marcar un antes y un después en la contienda electoral, especialmente si la tutela es fallada a favor del candidato, lo que implicaría la nulidad de la medida cautelar y un respaldo indirecto a su estrategia comunicacional





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