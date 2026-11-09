DNI en el centro de denuncias por espionaje y hackeos durante la campaña electoral

Un informe de Noticias Caracol vincula a la DNI con presuntos espionaje, hackeos y control de expresidentes protegidos en Colombia.

La Dirección Nacional de Inteligencia ( DNI) de Colombia quedó en el centro de un informe difundido por Noticias Caracol en medio de la campaña electoral. El reporte, emitido la noche de este domingo, habla de supuestos espionaje, hackeos y ataques a entidades públicas. Según el medio, el documento describe una serie de presuntas irregularidades que, de confirmarse, tendrían implicaciones directas para el proceso político del país.

El informe comienza con la asignación de los vehículos para los esquemas de protección y seguridad de los expresidentes de la República. De acuerdo con el texto citado por Noticias Caracol, esos automotores serían asignados por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia.

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Control de inteligencia sobre expresidentes protegidos

El informe señala que la DNI tendría participación en la asignación de vehículos para los esquemas de protección de los expresidentes, un papel que, según el documento, no corresponde a una entidad de inteligencia. El mismo texto sostiene que una agencia de inteligencia no tendría ninguna razón técnica para asignar vehículos de protección, salvo que su objetivo fuera el control e inteligencia sobre las personas protegidas.

Noticias Caracol indica que, de acuerdo con el reporte, la DNI buscaba el control de inteligencia sobre el grupo de protegidos de más alto nivel. El medio no atribuye de forma definitiva esa intención a funcionarios específicos, sino que la presenta como la interpretación contenida en el informe.

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El documento también describe una casa de inteligencia clandestina ubicada a pocos metros de la sede de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Llama la atención, según Noticias Caracol, que esa casa fue desocupada después de las recientes elecciones presidenciales. El texto no detalla, según la información disponible, qué actividades se habrían realizado allí.

Señalamientos de exfuncionarios y presunta participación de Rusia

Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, afirmó a Noticias Caracol que las actuaciones señaladas estarían por fuera del marco de competencias y del campo de acción de la DNI. Sus declaraciones refuerzan la tesis del informe sobre un uso indebido de funciones que, en principio, no corresponden a la entidad.

Otro de los señalamientos del informe apunta a Rusia, que habría entregado equipos, entre ellos computadores y celulares, a la DNI con el objetivo de instalar malware para espiar al siguiente gobierno. El mismo documento recomienda una revisión forense inmediata de todos los dispositivos de la entidad, una medida que sería el paso técnico necesario para verificar esas denuncias.

Estas afirmaciones se presentan como señalamientos contenidos en el informe de Noticias Caracol y no como hechos probados por autoridades judiciales. La DNI, según la información disponible en el texto original, no aparece con una respuesta oficial incluida en la nota.

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Caso del presunto hacker Carlos Oyola

Carlos Oyola, presunto hacker e ingeniero de sistemas que llegó a la DNI en febrero de 2024, fue capturado en días pasados. Según Noticias Caracol, Oyola tenía una orden de captura de mayo de 2026 y habría sido protegido por el Gobierno y por la DNI mientras realizaba supuestas acciones en medio de las elecciones.

El informe atribuye a Oyola haber hackeado entidades del Estado para que la contrainteligencia tuviera acceso a bases de datos. Según el mismo documento, esas bases fueron alojadas en una nube y el presunto hacker perdió esa información. El exdirector de contrainteligencia habría puesto a Oyola a disposición del exdirector general Jorge Lemus, quien lo habría reubicado en el grupo de tecnología de la entidad.

El texto también menciona a una red que, según el informe, realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación junto con otros integrantes, y que ejecutaría ataques contra la Registraduría. Estas acusaciones son presuntas y no han sido confirmadas en la información disponible, por lo que deben tomarse como denuncias pendientes de verificación por las autoridades competentes.