La Dirección Nacional de Inteligencia intentó obtener datos detallados del censo electoral colombiano en 2026. La Registraduría rechazó la solicitud por riesgos de manipulación.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) intentó obtener un censo electoral detallado de Colombia a pocas semanas de la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo de 2026. La solicitud, firmada por el entonces director encargado de la entidad René Guarín, requirió información personal sensible de los ciudadanos habilitados para votar. Este hecho fue revelado el domingo 16 de noviembre de 2026 por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol tras acceder a documentos internos.

Requerimiento de Datos Sensibles y Respuesta Legal

La Dirección Nacional de Inteligencia solicitó el censo electoral nacional vigente en formato de archivo plano con el objetivo de procesarlo en sus sistemas de análisis. La entidad requirió campos específicos como números de cédula, edades, género y pertenencia a grupos poblacionales identificados. Entre los grupos mencionados se encuentran pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y el pueblo Rom o gitano. Adicionalmente, la DNI pidió conocer el puesto de votación de cada ciudadano con su dirección completa, municipio y departamento.

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La Registraduría Nacional rechazó formalmente el requerimiento tras analizar sus fundamentos legales y la exposición de riesgos. La entidad electoral determinó que la DNI no presentó un soporte legal válido para acceder a esa información clasificada como sensible. El exregistrador nacional Juan Carlos Galindo calificó el episodio como un hecho inusual y expresó su sorpresa por tal solicitud. Galindo señaló que nunca había conocido un caso similar ni una entrega previa de esa base de datos a un organismo de inteligencia.

Justificación de Seguridad Nacional y Riesgos de Manipulación

La Dirección Nacional de Inteligencia justificó su petición argumentando la necesidad de proteger la seguridad nacional del país. Sin embargo, la revelación de los documentos genera interrogantes sobre los límites de las funciones de la DNI frente a la autoridad electoral. Los expertos advierten que la filtración de datos que identifican a los votantes y sus lugares de sufragio podría utilizarse para una manipulación electoral grave.

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La preocupación central radica en la capacidad de rastrear y posiblemente presionar a los ciudadanos conocidos por sus preferencias y puntos de votación. Este escenario plantea dudas sobre la integridad del proceso democrático y la protección de la privacidad ciudadana. La negativa de la Registraduría Nacional se alinea con la protección de la neutralidad y seguridad del voto en Colombia.

Contexto Político y Alertas de Ciberataques Electorales

El requerimiento se produjo en un contexto de fuertes cuestionamientos al sistema electoral por parte del entonces presidente Gustavo Petro. El 26 de febrero de 2026, el mandatario afirmó que el país enfrentaba un inmenso peligro de fraude electoral. Petro cuestionó la falta de respuestas de las autoridades electorales y de los organismos de control ante estas preocupaciones.

Posteriormente, el 18 de marzo de 2026, la DNI publicó un comunicado alertando sobre posibles ciberataques contra entidades estatales. La inteligencia advirtió que estos ataques podrían dirigirse contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y extenderse a la Registraduría Nacional. La advertencia buscaba proteger los datos y reportes de las elecciones del 31 de mayo de 2026. La carta de René Guarín llegó semanas después de esta alerta pública.

Investigación sobre Redes de Ataque Informático

Tras la negativa de la Registraduría, los documentos internos revelan que la Dirección Nacional de Inteligencia consideró alternativas para acceder a los sistemas electorales. Estos informes mencionan al hacker Carlos Andrés Oyola Tovar, señalado de liderar una red que buscaba cambiar los resultados de la votación del 21 de junio de 2026. Se alleges que Oyola y otros integrantes ejecutarían ataques informáticos contra la autoridad electoral.

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Carlos Andrés Oyola Tovar tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial. A pesar de la orden, permaneció en libertad durante el proceso electoral completo. Finalmente, el viernes 13 de noviembre de 2026, un juez de Bogotá ordenó enviarlo a prisión. Esta captura se relaciona con un caso diferente al presunto plan contra la Registraduría, aunque los documentos vinculan su actividad con amenazas al proceso electoral.