La DNI solicitó datos electorales antes del cierre del censo de 41 millones de votantes. La Registraduría rechazó la petición por riesgos de seguridad nacional y protección de datos personales.

La Dirección Nacional de Inteligencia, conocida como DNI, intentó obtener una copia completa de las bases de datos electorales colombianas antes de la primera vuelta electoral. Esta entidad de inteligencia del Estado envió una solicitud formal a la Registraduría Nacional del Estado Civil para acceder a la información detallada de los ciudadanos habilitados para votar. El objetivo declarado fue la seguridad nacional, aunque esta acción se produjo en un contexto de desconfianza pública hacia el sistema electoral.

La revelación de este intento proviene de Noticias Caracol, que logró acceder a una carta oficial con fecha del 9 de abril de 2026. En este documento, la DNI pidió expresamente el envío de información de contrainteligencia. La entidad solicitó que se le entregara el censo electoral nacional vigente en formato de archivo plano. Esto permitió a la Dirección Nacional de Inteligencia procesar la información directamente en sus sistemas de análisis interno.

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Detalle de Datos Solicitados por DNI

La solicitud de la Dirección Nacional de Inteligencia incluyó una extracción masiva de datos personales de los ciudadanos. Específicamente, la DNI requirió el nombre de la cédula de ciudadanía, la edad, el género y el lugar exacto de votación de cada persona. También pidió la confirmación de que cada individuo estaba habilitado legalmente para emitir su voto. Esta información abarcaba el puesto de votación, incluyendo el nombre del municipio y el departamento correspondiente.

La Registraduría Nacional del Estado Civil analizó los argumentos legales presentados por la Dirección Nacional de Inteligencia. Tras la evaluación, la entidad electoral rechazó el requerimiento por completo. La Dirección Nacional de Inteligencia no recibió acceso a la base de datos solicitada. Este hecho se destaca porque, según exfuncionarios de la autoridad electoral, nunca antes se había presentado una petición de este tipo en la historia reciente del país.

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Contexto Político y Seguridad Electoral

Esta solicitud de la Dirección Nacional de Inteligencia ocurrió semanas antes del cierre oficial del censo electoral. La Registraduría Nacional explicó que el censo electoral definitivo, que incluye a 41.421.973 colombianos, se cerró el 30 de abril. La fecha de la carta del 9 de abril de 2026 coincide con un periodo de tensiones públicas sobre la transparencia electoral. El expresidente Gustavo Petro ha cuestionado la confiabilidad del censo y ha señalado presuntas irregularidades en las bases de datos durante meses.

Antes de la carta de la Dirección Nacional de Inteligencia, Petro afirmó que el país enfrentaba un inmenso peligro de fraude electoral. El registrador Hernán Penagos denunció ante la Fiscalía un presunto plan para alterar los sistemas de la Registraduría el 5 de marzo. La Dirección Nacional de Inteligencia también publicó un comunicado sobre supuestos ciberataques contra entidades del Estado el 18 de marzo.

Posiciones de Exfuncionarios y Riesgos

Juan Carlos Galindo, el exregistrador nacional, calificó el episodio como un hecho inusual. Señaló que nunca había conocido una solicitud parecida en toda su carrera profesional. Galindo advirtió sobre los riesgos claros de que los datos se filtraran si se entregaban. Afirmó que la Dirección Nacional de Inteligencia buscaba información que podría ser manipulada con fines no electorales.

Guarín, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia en ese momento, no habló públicamente sobre el documento. La razón oficial dada en la carta fue la seguridad nacional. Sin embargo, la falta de explicación pública ha generado dudas sobre los verdaderos motivos detrás de la solicitud. Los exfuncionarios sugieren que el movimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia podría estar relacionado con la presión política del expresidente Gustavo Petro.

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Protección Legal del Censo Electoral

La Ley 1475 de 2011 define el censo electoral en su artículo 47 como el registro general de las cédulas de ciudadanía. Este registro incluye a los ciudadanos colombianos residentes en el país y en el exterior. La ley habilita a estas personas para ejercer el derecho al sufragio y participar en elecciones. La protección de estos datos está respaldada por normas estrictas de reserva.

La reserva de datos tiene tres razones principales: proteger la información personal, proteger la intimidad y proteger la seguridad nacional. El censo contiene información biográfica, de identidad y de ubicación de millones de personas. Las leyes protegen estas bases de datos para evitar su uso con fines comerciales o políticos no autorizados. La Registraduría Nacional es responsable de custodiar y conservar estas bases bajo estricta vigilancia.

Impacto en la Confianza Ciudadana

La Misión de Observación Electoral y expertos señalan que romper la custodia del censo podría tener consecuencias graves. Los riesgos incluyen la manipulación de electores, la filtración de datos personales y la compra de votos. También existe el riesgo de constreñimiento al elector mediante la exposición de su ubicación. Mantener la base bajo custodia previene la suplantación de identidad y el fraude electoral.

El expresidente Gustavo Petro ha criticado repetidamente a la empresa Thomas Greg & Sons. En 2024, Petro afirmó que esta compañía tenía acceso a toda la base de datos de la nacionalidad colombiana y al software de escrutinio. Petro también exigió en febrero de 2026 que la compañía entregara información de la base de datos de pasaportes. La Registraduría ha asegurado en varias ocasiones que el operador logístico no tiene acceso a las bases de datos electorales.