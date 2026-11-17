Documentos revelan que René Guarín de la DNI solicitó datos privados del censo a la Registraduría Nacional, generando alarma en la MOE y exfuncionarios por riesgos electorales.

La Dirección Nacional de Inteligencia ( DNI) enfrenta una seria controversia pública tras la divulgación de documentos internos que evidencian una solicitud masiva de información electoral. Estos archivos, publicados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, demuestran que el entonces director encargado de la DNI, René Guarín, requirió el censo electoral completo a la Registraduría Nacional apenas meses antes de las elecciones presidenciales colombianas.

Detalles de la solicitud de abril

La comunicación oficial, firmada por René Guarín y remitida el 9 de abril, tenía por asunto el "Envío de información de contrainteligencia". En este documento, el funcionario exigió que la Registraduría Nacional entregara la totalidad de los registros del censo electoral vigente, solicitando específicamente que la entrega se realizara en un archivo plano para facilitar su integración con los sistemas de análisis de la DNI. Esta petición no se limitaba a estadísticas generales, sino que exigía datos individualizados de cada elector.

Also read Escándalo DNI: Hacker Carlos Oyola y conspiración electoral bajo Petro

Entre los campos específicos requeridos se encontraban el número de cédula, el género, la edad de cada ciudadano, así como su pertenencia a comunidades étnicas como indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y al pueblo Rom o gitano. Adicionalmente, se solicitaban los nombres y direcciones exactas de los puestos de votación, junto con los municipios y departamentos correspondientes, para confirmar el estado de vigencia de cada registro electoral.

Reacciones de expertos y organismos electorales

La magnitud de este requerimiento ha generado una fuerte preocupación entre antiguos funcionarios y organizaciones de vigilancia electoral. Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional, declaró que la petición fue absolutamente sorpresiva, afirmando que nunca antes se había presentado una solicitud de esta naturaleza ni que la Registraduría hubiera accedido a brindar tal volumen de información. Galindo advirtió que disponer de la identificación precisa y la ubicación de voto podría facilitar acciones de manipulación electoral.

Advertisement

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), también expresó su inquietud ante la posibilidad de que estos datos faciliten conductas ilegales. Barrios señaló que la entrega detallada del censo a terceros podría llevar fácilmente al constreñimiento electoral, la compra de votos o cualquier otra irregularidad. Además, advirtió que esta información podría usarse para presionar a los ciudadanos mediante amenazas relacionadas con el acceso a servicios estatales.

Crítica a la base legal y seguridad nacional

La DNI sustentó su requerimiento alegando razones de seguridad nacional. Sin embargo, la investigación periodística reveló que la petición no estuvo acompañada de un soporte legal válido que justificara la entrega de semejante volumen de información sensible. La ausencia de un fundamento jurídico claro ha llevado a cuestionar la legitimidad del pedido y los controles internos que permitieron su emisión durante un proceso de alta disputa.

Consecuencias y revisiones futuras

Tras el rechazo de la solicitud por parte de la Registraduría, la Misión de Observación Electoral planteó la necesidad urgente de revisar los mecanismos de vigilancia sobre la DNI. Alejandra Barrios argumentó que una dependencia adscrita a la Presidencia no debería tener la capacidad de realizar solicitudes de tal alcance sin controles suficientes, destacando la gravedad de permitir el acceso a datos privados de los ciudadanos en un contexto electoral.