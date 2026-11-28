El Departamento Nacional de Planeación presenta el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2027-2057, una inversión de $288 billones para mejorar la logística y la conectividad en Colombia.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha desvelado una hoja de ruta integral para transformar la infraestructura y la conectividad de Colombia durante los próximos treinta años. La propuesta, que abarca un horizonte temporal desde 2027 hasta 2057, contempla inversiones totales por 288 billones de pesos en 64 proyectos estratégicos de gran envergadura. Este ambicioso plan tiene el potencial de generar 5,1 millones de empleos directos e indirectos y proyecta un impacto estimado de 650 billones en el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Detalles del Plan de Inversión Logística

La iniciativa, oficialmente denominada Plan Maestro de Transporte Intermodal 2027-2057, fue presentada por Julián Buitrago, director general del DNP, durante el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura. Este evento fue organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y se llevó a cabo en Cartagena. El objetivo central es integrar los diferentes modos de transporte para mejorar la conexión territorial, facilitar el movimiento de mercancías y acercar los centros productivos a los mercados nacionales e internacionales.

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De acuerdo con las proyecciones técnicas del DNP, los recursos financieros se distribuirán específicamente entre cinco modos de transporte clave. Las carreteras recibirán la mayor parte de la inversión con 148,4 billones de pesos. Los ferrocarriles se destinarán 110 billones de pesos, mientras que los aeropuertos contarán con 24,1 billones. La infraestructura portuaria obtendrá 2,9 billones de pesos y el transporte fluvial recibirá 2,3 billones de pesos.

Fases de Ejecución y Financiación

La ejecución de esta vasta cartera de proyectos se dividirá en dos fases temporales distintas. La primera fase tendrá un horizonte de diez años e incluirá 36 proyectos, con inversiones estimadas en 179 billones de pesos, lo que equivale al 62% del total. La segunda fase comprenderá 28 proyectos con recursos estimados en 108,7 billones de pesos para el mediano plazo.

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Durante la presentación, Buitrago subrayó que la infraestructura es transversal a las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Considera que es una condición indispensable para recuperar el crecimiento económico, movilizar inversiones y fortalecer las capacidades productivas de las regiones. Uno de los principales desafíos identificados para ejecutar esta cartera será atraer capital privado de manera sostenida.

En ese sentido, el DNP destacó que el Plan Plurianual de Inversiones 2027-2030 contempla recursos por 2.839 billones de pesos. De este monto total, el 44,7% corresponde a inversión privada, equivalente a 1.269,5 billones de pesos. Buitrago señaló que la llegada de recursos de largo plazo requiere mejorar las condiciones de financiación, mantener la disciplina fiscal, garantizar reglas estables y contar con proyectos bien estructurados.

Corredores Estratégicos y Competitividad

La estrategia logística contempla ocho corredores estratégicos y 17 proyectos de infraestructura logística en 16 departamentos, con inversiones superiores a 25 billones de pesos. Entre las conexiones priorizadas se encuentran rutas como Puerto Carreño-Buenaventura, Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira. También se incluyen los ejes Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta, Bogotá-Duitama-Cúcuta y Bogotá-Villeta-Caucasia-Barranquilla.

Adicionalmente, se contemplan las vías Bogotá-Puerto Boyacá-Medellín-Puerto Antioquia y Bogotá-Neiva-San Vicente-Mocoa-San Miguel. La propuesta incluye recuperar la navegabilidad del río Magdalena entre Barrancabermeja, Barranquilla y el Canal del Dique. También busca formular el Plan Intermodal del Chocó y los 'Caminos del Tigre' para mejorar la articulación entre centros de producción y puntos de mercancías.

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En materia de competitividad, el DNP estableció como meta reducir el costo logístico nacional del 15,6% de las ventas, registrado en la línea base de 2024, al 13,5% en 2035. La estrategia también proyecta alcanzar exportaciones de bienes y servicios por 100.000 millones de dólares en 2030. Se expuso el comportamiento de los títulos de deuda pública a diez años, cuyo rendimiento alcanzó el 13,25% en octubre de 2026.

Reconstrucción del Occidente Colombiano

Otro de los componentes presentados por el DNP fue la reconstrucción del occidente colombiano, cuyo costo estimado por el Gobierno Nacional asciende a 58 billones de pesos. De ese monto, 8 billones de pesos ya están identificados. Este proceso representa una oportunidad significativa de participación para el sector privado en la recuperación de los territorios afectados.

La estrategia contempla recuperar la capacidad productiva de los territorios afectados por el sismo y los incendios. El plan busca transformar la infraestructura y los servicios existentes, además de fortalecer la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Este enfoque integral busca asegurar que las inversiones no solo construyan infraestructura, sino que también generen resiliencia económica y social a largo plazo.