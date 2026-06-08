Doble asesinato en El Carmen de Bolívar: Policía señala a yerno como principal sospechoso por violencia intrafamiliar

Autoridades investigan el brutal crimen de una pareja en zona rural de El Carmen de Bolívar. El hombre fue calcinado y la mujer hallada con herida en la cabeza. El principal sospechoso, yerno de las víctimas, tiene antecedentes por violencia intrafamiliar y se encuentra en fuga.

La Policía de Bolívar ha revelado nuevos detalles sobre el doble asesinato que ha conmovido a la comunidad de El Carmen de Bolívar, un crimen brutal que costó la vida a Alberto Esteban Arias Torres, de 55 años, y a su esposa Yakelin Teherán Díaz, de 51.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la vereda Piedra Azul, sector conocido como 'La Invasión', en el área rural del municipio. El hallazgo se produjo alrededor de las 9 de la noche del domingo 7 de junio, tras una llamada telefónica anónima que alertó a las autoridades sobre la presencia de dos personas sin vida en el interior de la casa.

Según el reporte oficial, el cuerpo de Arias Torres fue encontrado calcinado dentro de un hueco en las afueras de la vivienda, mientras que su esposa Yakelin yacía tendida en una cama en una de las habitaciones, con una herida en la cabeza. Las primeras investigaciones apuntan a que el móvil del crimen estaría relacionado con un episodio de violencia intrafamiliar ocurrido días atrás en el entorno familiar de las víctimas.

La principal hipótesis de la Policía señala que el presunto responsable sería el yerno de la pareja, quien es pareja sentimental de la hija de Yakelin e hijastra de Alberto. Este individuo, actualmente en fuga, cuenta con dos anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación por delitos de violencia intrafamiliar.

La Policía Nacional ha conformado un grupo especial integrado por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y personal de Inteligencia Policial para adelantar las labores de policía judicial, recolección de pruebas, entrevistas y análisis de información. El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró el compromiso de la institución para esclarecer los hechos y evitar que el crimen quede en la impunidad, afirmando que se trabaja de manera permanente para dar con el paradero del presunto responsable y entregar resultados a la comunidad.

La comunidad ha expresado su dolor y consternación a través de redes sociales, describiendo a la pareja como excelentes personas, devotas de la iglesia cristiana. Alberto era ampliamente conocido en la región, mientras que Yakelin formaba parte de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Sierra Venado (Asomesive). Organizaciones como la Red de Inclusión han lamentado el asesinato y enviado sus condolencias a los familiares, uniéndose al dolor de una comunidad que exige justicia





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