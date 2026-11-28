Autoridades investigan doble homicidio en vereda Bamba, El Bagre, donde dos hombres perdieron la vida. Hecho vinculado a enfrentamientos entre Los Caparros y Clan del Golfo por control territorial.

Dos hombres fueron hallados sin vida en la vereda Bamba, ubicada a tres horas de la cabecera municipal de El Bagre, en el departamento de Antioquia. El hallazgo ocurrió en el contexto de una profunda disputa territorial que enfrenta a grupos armados ilegales en la subregión del Bajo Cauca. Las autoridades nacionales han iniciado una investigación exhaustiva para determinar los móviles exactos del ataque y la identidad de las víctimas.

Mecánica del Doble Homicidio en Vereda Bamba

Las pruebas preliminares revelan que ambas víctimas fallecieron a causa de heridas de arma cortopunzante. Una de las víctimas presentaba signos evidentes de haber sido degollada. Además de los cuerpos, los presuntos responsables incendiaron un vehículo particular y una motocicleta en el mismo lugar del incidente. Los restos de los cuerpos fueron trasladados por una funeraria hacia la morgue municipal para los trámites forenses correspondientes.

Also read Fiscalía investiga el asesinato de uno de sus funcionarios en Balboa (Cauca)

Actores Ilegales y Disputa Territorial en Antioquia

Las investigaciones apuntan a la estructura conocida como Los Caparros, también referida como Caparrapos, o al grupo del Clan del Golfo. Estas facciones se disputan el control del territorio, principalmente por las rentas derivadas del narcotráfico y la minería ilegal de oro. Los Caparros surgieron de antiguas autodefensas y, aunque fueron desmantelados en 2021, continúan activos y son señalados de múltiples hechos violentos en la zona.

El municipio de El Bagre se consolida como uno de los más afectados por esta guerra de bandas. La violencia constante ha generado confinamientos y desplazamientos forzosos en comunidades rurales. Los ciudadanos denuncian un ambiente de miedo que les impide acceder a sus fincas para trabajar, afectando gravemente la economía local y la seguridad alimentaria de las familias dependientes del campo.

Advertisement

Cronología de Violencia Reciente en la Subregión

La tensión en la región se mantiene alta con eventos recientes que ilustran la gravedad de la situación. El pasado 11 de noviembre, las autoridades hallaron en zona rural el cuerpo de un hombre con signos de tortura, quien había estado retenido por varios días. Días después, el 22 de noviembre, se capturó a un cabecilla de zona del Clan del Golfo en El Bagre durante operativos de la Fuerza Pública.

El Ejército ha neutralizado explosivos instalados en la zona rural, mientras la comunidad pide mayor protección. Esta historia de violencia explica por qué el doble homicidio en la vereda Bamba no se toma como un caso aislado, sino como parte de un patrón sistémico de terror y control territorial.

Investigación Forense y Llamado a la Comunidad

Actualmente, los investigadores realizan la inspección técnica de los cuerpos y recolectan evidencias en la vereda Bamba para individualizar a los responsables. Se busca determinar si el hecho está vinculado a otros ataques recientes o si responde estrictamente a la disputa por el control de la subregión. Las autoridades han instado a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones.

La Policía Nacional y las autoridades municipales han habilitado líneas de atención para recibir denuncias anónimas. Se solicita a la comunidad que reporte cualquier información que ayude a esclarecer este crimen y a dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales. La resolución de este caso es vital para la tranquilidad de las familias en El Bagre.