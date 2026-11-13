Doble fatalidad en Medellín por camión sin frenos en barrio Córdoba

Un camión sin frenos causó la muerte de dos motociclistas y lesionó a 15 personas en Medellín. Este es el segundo suceso grave en la zona, sumando 271 víctimas mortales en lo que va del año.

Dos personas perdieron la vida y quince resultaron lesionadas en un accidente vehicular de gran gravedad ocurrido en la madrugada de este viernes en la ciudad de Medellín. El siniestro se registró en la pendiente de la calle 80, específicamente en el tramo comprendido entre las carreras 68 y 65, dentro del barrio Córdoba. Las autoridades confirman que la causa directa fue la pérdida de control de un vehículo pesado que descendía la vía a alta velocidad.

Identificación de las víctimas fatales

Las identidades de los fallecidos ya han sido establecidas por las autoridades competentes tras la intervención de los cuerpos de seguridad. Se trata de Cristian Orozco Gómez, de 32 años de edad, quien era el conductor de la motocicleta implicada en el choque inicial, y Nini Mabel Espejo López, de 34 años, quien se desplazaba como acompañante en la misma unidad. Preliminarmente, no se encuentra relación alguna entre ambas personas, lo que indica que compartieron el vehículo por circunstancias no aclaradas aún.

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Detalles del impacto y daños materiales

El incidente ocurrió a las 10:50 de la mañana de este viernes, momento en el cual un furgón de estacas comenzó a descender la pendiente sin poder controlar su velocidad. El conductor del camión no pudo detener la marcha y golpeó inicialmente a los ocupantes de la motocicleta, provocando el deceso inmediato de ambos. Continuando su trayectoria descontrolada, el vehículo pesado impactó posteriormente a otros doce automotores, incluyendo carros y motos más, antes de terminar su recorrido al estrellarse contra otro camión que bloqueó su avance.

Situación médica y atención a los heridos

Las consecuencias humanas del siniestro fueron severas para la veintena de personas involucradas. De las quince personas lesionadas, seis fueron trasladadas urgentemente a centros asistenciales para recibir valoración médica especializada, aunque según los informes oficiales, sus afectaciones no representan un riesgo vital inmediato. El resto de las víctimas, nueve en total, fueron evaluadas en el mismo lugar del accidente y recibieron el alta médica en la escena para no saturar las instituciones de salud.

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Contexto histórico y estadísticas de vialidad

Este es el segundo accidente grave registrado en esta misma pendiente de la calle 80, un hecho que ha generado preocupación en la comunidad. La última tragedia similar ocurrió el 27 de julio de 2013, cuando una volqueta sin frenos impactó a treinta y cinco vehículos, dejando un saldo de una persona fallecida y seis con lesiones graves. En esta oportunidad, el saldo asciende a dos muertes y quince heridos, lo que refleja la peligrosidad crónica de este tramo vial para los usuarios de motocicletas.

Investigación oficial y cifras anuales de fatalidades

El secretario de Movilidad de Medellín, el general (r) Pablo Ferney Ruiz Garzón, ha ordenado realizar una labor exhaustiva de peritaje técnico sobre el vehículo involucrado para determinar las causas mecánicas o operativas del siniestro. Según datos proporcionados por el Observatorio de Movilidad de Medellín, estas dos muertes elevan el número de personas fallecidas en accidentes de tránsito en la ciudad a 271 durante lo que va del año, superando las 245 víctimas registradas hasta la misma fecha en el año anterior.