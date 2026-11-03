Doble femicidio en Chocó: mujer y niña de 5 años asesinadas

Mujer y niña de 5 años fueron asesinadas en Chocó. Presunto femicidio en San José del Palmar. Buscan al compañero sentimental. Niña de 7 años herida.

Una mujer de 41 años y su hija de cinco años fueron encontradas asesinadas en la vereda Suramita, ubicada en la zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. En este mismo violento incidente, una niña de siete años resultó herida y fue colocada bajo la custodia protectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Las autoridades del orden público han confirmado que se encuentra en la búsqueda del compañero sentimental de la víctima principal como el presunto responsable de este acto criminal.

El hallazgo de los dos cuerpos sin vida fue notificado a las fuerzas de seguridad por parte de la inspectora de Policía del municipio, quien informó sobre la tragedia en una finca situada aproximadamente a tres horas y media de distancia del casco urbano de San José del Palmar. La ubicación geográfica del lugar de los hechos representa un desafío logístico significativo, ya que buena parte del territorio de este municipio se encuentra en el occidente del Chocó, en el límite con el departamento del Valle del Cauca, y cuenta con veredas muy alejadas cuyo acceso puede tomar varias horas desde la cabecera municipal.

Según la información preliminar proporcionada por las autoridades competentes, tanto la mujer adulta como la niña menor presentaban heridas causadas por el impacto de un elemento contundente. Hasta el momento, no se han revelado las identidades oficiales de las víctimas mientras continúan avanzando las diligencias de inspección técnica necesarias en el lugar exacto de los hechos para determinar con precisión las circunstancias del ataque. Es importante destacar que esta tragedia se suma a otros recientes eventos de violencia que han sacudido a la región, incluyendo un caso de presunto femicidio y suicidio en una unidad residencial de La Ceja, en Antioquia, y un bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó que dejó seis muertos.

En relación con la menor de siete años que sobrevivió al ataque, fue trasladada para recibir la atención médica correspondiente por las agresiones sufridas. El reporte oficial indica que esta niña quedó bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la entidad encargada de velar por los derechos de los menores y de acompañar su proceso de recuperación. Las autoridades aún no han precisado el estado de salud actual de la menor ni han confirmado cuál es su parentesco exacto con las dos víctimas fatales del ataque, manteniendo la reserva de los detalles por razones legales y de protección.

La Alcaldía de San José del Palmar ha calificado públicamente lo ocurrido como un femicidio y, a través de sus canales de comunicación en redes sociales, manifestó su más profundo dolor, indignación y repudio por el crimen que ha acabado con la vida de dos de sus mujeres. En el comunicado oficial, la administración municipal aseguró que cualquier acto de violencia que atente contra la vida y la dignidad de las mujeres representa una herida abierta para toda la sociedad local. La entidad reafirmó que ninguna forma de violencia de género tiene justificación ni cabida en su municipio, condenando fermemente este tipo de crímenes.

Por su parte, la personera municipal, Helen Johana Cuero Rivas, rechazó los hechos en nombre del Ministerio Público y calificó lo sucedido como un acto atroz que deja dos víctimas fatales y una lesionada. La representante de la persona expresó su compromiso con garantizar los derechos de toda la comunidad y vigilar que las instituciones presten sus servicios en este caso, con un énfasis especial en el rechazo absoluto a la violencia contra las mujeres y contra niños, niñas y adolescentes. Este posicionamiento institucional refuerza la gravedad del suceso y la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos.

Ante la magnitud de la tragedia, la Policía Nacional activó sus capacidades de investigación criminal y dispuso el apoyo especializado de unidades de Policía Judicial para adelantar las indagaciones correspondientes. Estas fuerzas están recolectando elementos materiales probatorios y estableciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el hecho violento. Según las primeras líneas de investigación, el presunto responsable del crimen es el compañero sentimental de la mujer, por lo que las autoridades ya adelantan labores intensivas para identificarlo y localizarlo en su paradero.

La institución policial rechazó categóricamente cualquier acto de violencia contra la vida, con un interés particular cuando involucra a niños, niñas y adolescentes, quienes son los grupos más vulnerables. Las autoridades han invitado a la ciudadanía en general a aportar cualquier información que permita dar con el paradero del señalado agresor, a través de la línea 123 de la Policía Nacional. Este llamado a la colaboración ciudadana es crucial para asegurar que la justicia sea restablecida y que los responsables sean llevados ante la ley.

El caso permanece bajo la vigilancia y investigación exhaustiva por parte de las unidades de Policía Judicial, mientras que la menor herida continúa recibiendo la atención y el acompañamiento integral por parte del ICBF. Las autoridades esperan que las pruebas recolectadas en la finca donde ocurrió el ataque permitan avanzar rápidamente en el proceso de judicialización del presunto responsable de este hecho que conmueve profundamente a toda la región del Chocó. La comunidad local espera justicia y una respuesta firme del Estado para prevenir futuros actos de violencia.

Este evento triste resalta la vulnerabilidad de las zonas rurales del departamento, donde el acceso a la justicia y la protección inmediata puede verse complicado por la geografía y la lejanía. Las instituciones públicas han reiterado su compromiso con la investigación y la protección de los derechos de las víctimas, en un contexto donde la violencia de género y la criminalidad organizada siguen siendo amenazas constantes. La búsqueda del presunto autor sigue en curso y las autoridades mantienen la alerta para cualquier noticia que ayude a resolver el caso.