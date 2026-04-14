Doble Homicidio en Barranquilla: Ataque Armado Deja Dos Muertos en Las Colinas

Un ataque con arma de fuego en el barrio Las Colinas de Barranquilla resultó en la muerte de dos personas. Las autoridades investigan los móviles y buscan a los responsables.

Un ataque armado perpetrado la noche del lunes 13 de abril en el barrio Las Colinas , ubicado en el suroccidente de Barranquilla , cobró la vida de dos personas. El suceso tuvo lugar en el establecimiento comercial Chuzos Elvira, situado estratégicamente en la calle 87 con carrera 36, justo frente a la iglesia Padre Nuestro. Testigos presenciales relatan que sujetos desconocidos, a bordo de una motocicleta negra, se acercaron al lugar. Uno de los individuos descendió del vehículo y, sin pronunciar palabra alguna, abrió fuego indiscriminadamente contra las personas que se encontraban disfrutando de la terraza del establecimiento.

En el lugar del ataque, la violencia se manifestó de manera trágica. Jaime Pacheco, de 47 años, recibió múltiples impactos de bala y falleció en el instante mientras estaba sentado. El impacto de la agresión fue tan repentino y brutal que no le dio oportunidad de reaccionar. Adicionalmente, Rolando Enrique Jiménez, de 29 años y conocido en la zona como ‘Junior’, quien se presume era el hijastro de la primera víctima, resultó gravemente herido. Fue rápidamente trasladado a un centro asistencial cercano en un intento desesperado por salvar su vida. Lamentablemente, pese al esfuerzo del personal médico, las heridas sufridas resultaron fatales y se confirmó su deceso horas más tarde. La escena del crimen se convirtió en un foco de dolor y consternación, mientras las autoridades iniciaban las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido. La comunidad, aún conmocionada por el crimen, espera respuestas y que se haga justicia.

Las autoridades competentes han iniciado una exhaustiva investigación para determinar los motivos que llevaron a este doble homicidio. Se están revisando diversas hipótesis, incluyendo posibles ajustes de cuentas o disputas personales, aunque no se descarta ninguna línea de investigación. Agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encuentran trabajando en el lugar, recabando evidencia, tomando testimonios y analizando videos de seguridad, en caso de haberlos. El objetivo primordial es identificar y capturar a los responsables de este acto criminal, así como determinar el paradero de la motocicleta utilizada en el ataque. La comunidad de Las Colinas se encuentra en vilo, demandando seguridad y el pronto esclarecimiento del hecho. El impacto del doble homicidio ha generado una ola de preocupación y temor en la zona, y las autoridades han intensificado los patrullajes para tratar de restablecer la tranquilidad y prevenir futuros actos de violencia. Se espera que en las próximas horas se obtengan los primeros avances en la investigación, y que se puedan dar respuestas concretas a la comunidad barranquillera.





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