Dos hombres murieron en un tiroteo frente a una discoteca en Olaya Herrera. La Policía habla de un ataque entre conocidos y linchamiento; la madre de una víctima niega que su hijo fuera agresor y cuenta que intentó salvar a un amigo. Ambas víctimas tenían anotaciones judiciales. Es uno de cinco asesinatos en Cartagena en menos de 24 horas.

La noche del domingo, 14 de junio, se tiñó de sangre en el barrio Olaya Herrera de Cartagena cuando dos hombres perdieron la vida en confusas circunstancias frente a una discoteca ubicada en el sector La Arrocera.

Jhonatan Utria Miranda, de 28 años, y José Carlos Rodríguez Segovia, de 21 años, fueron identificados como las víctimas mortales de un hecho que ya suma cinco homicidios en la ciudad entre la noche del domingo y la madrugada del lunes festivo. Según la versión oficial de la Policía Metropolitana de Cartagena, el incidente comenzó cuando José Carlos Rodríguez llegó al lugar y disparó contra Jhonatan Utria.

Inmediatamente, varias personas presentes se abalanzaron sobre el agresor, le arrebataron el arma y lo hirieron de gravedad. Ambos hombres fueron trasladados a centros asistenciales donde finalmente fallecieron. Esta narrativadescribe un presunto ajuste de cuentas o enfrentamiento directo seguido de una respuesta violenta de la comunidad, lo que en sometimes se denomina linchamiento.

Sin embargo, la madre de José Carlos Rodríguez ofreció una versión completamente distinta a EL UNIVERSAL en las afueras de la morgue de Medicina Legal. Relató que su hijo no era el agresor, sino que se encontraba con un amigo en las inmediaciones de la discoteca cuando un hombre disparó contra este acompañante.

Según su relato, José Carlos intentó intervenir: "Cuando él (José Carlos) ve al hombre que le dispara al amigo le da con el casco y forcejea con él (sicario), pero ese hombre le disparó y le dio a mi hijo del lado del corazón". La mujer aseguró que su hijo no se dedicaba a ninguna actividad delictiva en particular, no tenía hijos y vivía en el sector Rafael Núñez con su pareja.

Esta versión sugiere que José Carlos murió mientras intentaba defender a un tercero. Ambas víctimas tenían registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía. A Jhonatan Utria le figuraban dos anotaciones por homicidio (2023 y 2024). A José Rodríguez le correspondían tres anotaciones por homicidio (2023), lesiones personales (2021) y porte ilegal de armas de fuego (2023).

Este detalle ha llevado a las autoridades a manejar la hipótesis de un conflicto entre personas con antecedentes penales, aunque la familia de Rodríguez niega que él estuviera involucrado en actividades ilícitas al momento de su muerte. El doble homicidio en La Arrocera es solo una parte de la ola de violencia que sacudió a Cartagena en ese periodo.

Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes se registraron otros tres asesinatos en los barrios Las Palmeras, Barrio Chino y Los Caracoles. Dos de estos casos fueron catalogados como sicariatos, uno ocurrió presuntamente durante un robo y el otro -el de Olaya Herrera- presenta las dos versiones contrapuestas: la policial y la de los familiares.

Adicionalmente, un ataque a bala en el barrio La Quinta dejó dos personas heridas, elevando la cifra de víctimas mortales a cinco en poco más de doce horas. La comunidad de Olaya Herrera, un barrio tradicional de Cartagena, se encuentra conmocionada por los acontecimientos. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, aunque la falta de testigos dispuestos a declarar y las versiones encontradas complican el proceso.

Mientras tanto, las familias de las víctimas Funerales han comenzado a realizarse y la sensación de inseguridad crece en una ciudad que ya afronta retos significativos en materia de orden público. La Policía ha intensificado patrullajes en las zonas más críticas, pero los resultados de estas medidas aún no se observan. La ciudadanía exige respuestas prontas y una estrategia clara para detener la escalada de violencia que parece no dar tregua





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