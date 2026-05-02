Doble Homicidio en Soledad: Madre y Hijo Víctimas de la Violencia

Un trágico incidente en Soledad, Atlántico, deja a una madre y a su hijo como víctimas de un ataque a tiros, elevando la preocupación por el aumento de homicidios dobles en la región. Las autoridades investigan los móviles y buscan a los responsables.

El trágico asesinato de una madre y su hijo en un establecimiento de venta de licor en el barrio Los Cedros, en Soledad , Atlántico , ha sumido a la comunidad en un profundo dolor y ha reavivado las alertas de las autoridades ante el alarmante incremento de homicidios dobles en el área metropolitana de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico .

El incidente, ocurrido la noche del viernes 1 de mayo alrededor de las 10:30 p. m. , tuvo como víctima a Dandeny David Vallejo Mora, de 29 años, quien fue atacado a tiros por dos individuos que llegaron al lugar en una motocicleta. Según el informe oficial de la Policía Metropolitana de Barranquilla, uno de los atacantes descendió del vehículo y abrió fuego directamente contra el joven, causándole heridas mortales.

En medio de la huida de los agresores, Rosa Beatriz Mora Pérez, de 52 años y madre de la víctima, fue alcanzada por disparos, sufriendo heridas de gravedad que le causaron la muerte en el mismo lugar de los hechos. Las investigaciones preliminares han determinado que la señora Mora Pérez no era el objetivo del ataque, siendo considerada una víctima colateral, lo que añade una dimensión aún más trágica al caso.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación ha asumido la responsabilidad de la investigación, llevando a cabo la recolección de pruebas técnicas, el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y la realización de entrevistas a testigos con el objetivo de esclarecer los motivos del crimen y identificar a los responsables. Aunque en el sector circulan rumores sobre posibles presiones ejercidas por grupos criminales sobre el comercio, la Policía ha señalado que la principal línea de investigación se centra en los antecedentes personales de Dandeny Vallejo Mora, descartando, por el momento, una conexión directa con el establecimiento donde ocurrió el ataque.

Las fuentes consultadas por los investigadores han revelado que Dandeny Vallejo Mora se dedicaba a la actividad de cobro de deudas en el municipio de Sabanagrande y que mantenía una deuda pendiente con un individuo conocido bajo el alias ‘Maikol’. Esta información está siendo verificada como parte del proceso judicial en curso.

Además, se ha confirmado que Vallejo Mora contaba con un registro en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) desde el año 2018 por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. No obstante, al momento de su fallecimiento, no tenía procesos judiciales activos ni órdenes de captura pendientes. Este lamentable suceso se suma a una preocupante tendencia que ha sido detectada por las autoridades judiciales.

De acuerdo con los balances oficiales y los informes de seguimiento criminal, el mes de abril de 2026 registró al menos nueve casos de homicidios dobles en Barranquilla, Soledad y otros municipios del Atlántico, lo que evidencia la recurrencia de ataques que resultan en la muerte de más de una persona en un mismo incidente. Con este último caso, la cifra de homicidios dobles asciende a diez.

En varios de estos casos, las investigaciones han revelado que una de las víctimas no era el objetivo principal del ataque, sino que se vio involucrada accidentalmente, como ocurrió en el crimen de Los Cedros. Las autoridades también han destacado que aproximadamente el 98% de los homicidios en el área metropolitana se llevan a cabo mediante sicariato, en contextos relacionados con disputas entre estructuras criminales, actividades ilegales y conflictos personales sin resolver.

El municipio de Soledad ha sido identificado de manera recurrente como uno de los lugares con mayor número de muertes violentas en el departamento del Atlántico. Durante el primer semestre de 2026, se han reportado varios homicidios múltiples en esta localidad, incluyendo dobles asesinatos y una masacre con tres víctimas mortales. Esta situación ha motivado un refuerzo de los operativos de control y las labores de inteligencia en las zonas consideradas prioritarias.

La investigación del caso de Rosa Beatriz Mora y su hijo Dandeny continúa en curso. La Fiscalía está evaluando posibles vínculos con dinámicas de violencia asociadas al microtráfico de drogas, conocido como ‘gota a gota’, aunque hasta el momento no se ha establecido una conexión formal con una estructura criminal específica.

Mientras las pesquisas avanzan, el doble homicidio ha generado una profunda conmoción social, no solo por la brutalidad del ataque, sino también por el hecho de que una madre perdió la vida al intentar proteger a su hijo, una escena que refleja el impacto humano detrás de las estadísticas que preocupan a las autoridades del Atlántico. Este trágico evento subraya la urgente necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y prevención del delito en la región, así como de abordar las causas estructurales que alimentan la violencia y la criminalidad.

La comunidad exige justicia y respuestas ante esta ola de violencia que amenaza la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos





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