Doble homicidio en Villate, Barranquilla: sicarios matan a dos en ataque erróneo

Un intento de asesinato en el barrio Villate de Barranquilla dejó dos muertos. Román Medina y Zabit Barrios fallecieron en un disparo cruzado.

Una acción criminal en el suroccidente de Barranquilla desató una tragedia que cobró la vida de dos personas el domingo por la noche. El incidente se registró en la intersección de la calle 64B con la carrera 14, ubicada dentro del barrio Villate. Lo que comenzó como un objetivo específico contra un individuo terminó escindiéndose en un doble homicidio, afectando profundamente a dos familias distintas.

Detalles del ataque en la calle 64B

Los hechos ocurrieron cuando varias personas se encontraban reunidas en el sector, compartiendo y consumiendo bebidas alcohólicas. La calma del encuentro se rompió súbitamente con la llegada de dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Según la información recopilada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, los desconocidos se dirigieron directamente hacia Román Segundo Medina Cabrera, quien tenía 40 años de edad. Una vez que lo tuvieron a su alcance, los autores accionaron sus armas de fuego en múltiples ocasiones contra él.

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La intensidad de la descarga de balas fue letal e inmediata. Román Segundo Medina Cabrera recibió varios impactos que le ocasionaron la muerte en el acto, sin tener la posibilidad de recibir asistencia médica alguna. Los disparos, sin embargo, no se limitaron únicamente al objetivo principal del atentado. La ráfaga de balas se extendió por el entorno inmediato del lugar de los hechos.

Zabit Barrios Tobar, la víctima incidental

En medio del caos generado por la descarga de armas, uno de los proyectiles desvió su trayectoria y alcanzó a Zabit Barrios Tobar. Este hombre, de 44 años, se encontraba en el mismo lugar que el objetivo original, pero no era el destinatario de los disparos. A pesar de la gravedad de la situación, Barrios Tobar fue auxiliado por presentes y trasladado urgentemente al Hospital Nazareth. Desafortunadamente, los médicos confirmaron que falleció a causa de las graves lesiones que sufrió durante el ataque erróneo.

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Esta circunstancia elevó el número de víctimas mortales del evento a dos, transformando un intento de asesinato dirigido en un caso de doble homicidio. La policía indica que las consecuencias de la ráfaga no terminaron con la muerte inicial, pues el proyectil que hirió a Barrios Tobar fue fatal. Ambos hombres, Román y Zabit, murieron como resultado directo de la misma acción criminal ocurrida esa noche.

Investigación oficial y búsqueda de responsables

Hasta el momento, las autoridades competentes no han establecido públicamente las motivaciones exactas que impulsaron el atentado. Tampoco se han identificado quiénes están detrás de esta acción criminal. La Policía Metropolitana ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el doble homicidio. El objetivo es determinar si existe un conflicto previo o si se trata de un error en la identificación del blanco.

Los actos urgentes de investigación fueron asumidos por unidades especializadas de la Seccional de Investigación Criminal, conocida como Sijín. Estas unidades se encargaron de recopilar elementos de prueba en el lugar de los hechos. Su labor consiste en obtener información que permita avanzar en la identificación de los responsables y lograr su captura. La situación actual deja a las familias de las víctimas sin respuestas concretas sobre el móvil del crimen.

El caso destaca la peligrosidad de la violencia armada en zonas residenciales de Barranquilla. La presencia de sicarios en una motocicleta en un barrio como Villate representa una amenaza constante para la seguridad ciudadana. Las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden y proporcionar justicia a los afectados por este trágico suceso que alteró la tranquilidad nocturna del sector.