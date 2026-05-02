Doble Homicidio Sacude un Municipio y Golpe a Red de Narcóticos en Soledad

Un ataque armado en un estadero cobró la vida de una madre y su hijo, mientras que la policía desmantela una red de distribución de drogas en Soledad, evidenciando la creciente inseguridad en la región.

La noche del pasado viernes, un día festivo que debería haber estado marcado por la alegría y el descanso, se vio empañada por un acto de violencia sin precedentes en el municipio.

Alrededor de las 22:30 horas, un ataque armado perpetrado en un popular estadero de licores, un lugar de encuentro habitual para los residentes del barrio, resultó en la trágica muerte de dos personas, sumiendo a la comunidad en un profundo estado de consternación y provocando una inmediata y contundente respuesta por parte de las autoridades judiciales. Las víctimas fueron identificadas como Dandeny Vallejo, un joven de 29 años, y su madre, identificada como , de 52 años.

Los primeros informes preliminares indican que un grupo de sicarios, individuos sin escrúpulos y con una clara intención de causar daño, llegaron al establecimiento y atacaron directamente a Vallejo. En un acto de valentía y amor maternal, la madre, impulsada por el instinto de proteger a su hijo, intentó interponerse entre los atacantes y él, abalanzándose sobre ellos en un intento desesperado por detener la agresión.

Desafortunadamente, este acto heroico le costó la vida, ya que también fue alcanzada por los disparos, sufriendo heridas fatales. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, consciente de la gravedad del incidente y la necesidad de esclarecer los hechos, asumió de inmediato la investigación del caso.

Durante las primeras diligencias, se reveló información relevante sobre el pasado de una de las víctimas: Dandeny Vallejo contaba con un registro judicial por porte ilegal de armas, una anotación que data del año 2018. Esta información, aunque no justifica en absoluto el brutal ataque, podría ser un elemento clave para comprender los posibles motivos detrás del crimen.

Además de su labor como propietario y administrador del estadero, se conoció que Vallejo también se desempeñaba como cobradiario en el municipio vecino de Sabanagrande, una actividad que podría haberlo expuesto a situaciones de riesgo y conflictos con personas involucradas en actividades ilícitas. Las autoridades se encuentran investigando a fondo si el crimen está relacionado con una deuda pendiente con un individuo conocido bajo el alias de .

Se están revisando minuciosamente las finanzas de Vallejo y sus posibles conexiones con personas o grupos delictivos que pudieran tener un interés en su muerte. En un esfuerzo coordinado para contrarrestar la creciente criminalidad en la zona y garantizar la seguridad de los ciudadanos, la Policía Metropolitana de Barranquilla llevó a cabo un operativo simultáneo que resultó en un importante golpe a la estructura delincuencial que opera en el municipio de Soledad.

Durante el operativo, una mujer de 30 años fue capturada en flagrancia mientras realizaba actividades relacionadas con el tráfico de drogas. La capturada, identificada como , era la encargada de la distribución de sustancias ilícitas en el sector, una actividad que le generaba ingresos mensuales significativos, estimados en . En el momento de su captura, las autoridades incautaron un total de 500 dosis de diversas sustancias ilícitas, listas para ser distribuidas entre los consumidores.

Además, se encontró en su poder munición calibre 9 milímetros, presumiblemente utilizada para la protección de sus actividades ilegales, y una considerable cantidad de dinero en efectivo, que se presume proviene de la venta de narcóticos. La captura de esta mujer representa un duro golpe para la estructura delincuencial, ya que se presume que era una pieza clave en la cadena de distribución de drogas en la zona.

Las investigaciones continúan para determinar la identidad de sus cómplices y desmantelar por completo la organización criminal. La Policía Metropolitana de Barranquilla ha intensificado los operativos en la zona, con el objetivo de erradicar el tráfico de drogas y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se han establecido puntos de control en las principales vías de acceso y se están realizando patrullajes constantes en los barrios más afectados por la criminalidad.

La combinación de estos dos eventos, el brutal asesinato de una madre y su hijo en un estadero y la captura de una distribuidora de drogas en Soledad, pone de manifiesto la compleja situación de seguridad que se vive en la región. Las autoridades se enfrentan al desafío de combatir la criminalidad en todas sus formas, desde los asesinatos selectivos hasta el tráfico de drogas, y de proteger a los ciudadanos de la violencia y la inseguridad.

Es fundamental que se sigan fortaleciendo las estrategias de prevención del delito, se mejore la coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad y se promueva la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más segura y pacífica. La investigación del asesinato de Dandeny Vallejo y su madre se está llevando a cabo con la máxima prioridad, y se espera que en los próximos días se puedan obtener nuevos indicios que permitan identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

La Policía Metropolitana de Barranquilla ha reiterado su compromiso de combatir la criminalidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos, y ha anunciado que se seguirán realizando operativos en la zona para desmantelar las estructuras delincuenciales y erradicar el tráfico de drogas. La comunidad, por su parte, ha expresado su preocupación por la situación de seguridad y ha solicitado a las autoridades que tomen medidas más drásticas para protegerlos.

Es importante que las autoridades escuchen las demandas de la comunidad y trabajen en conjunto con ella para encontrar soluciones efectivas a los problemas de seguridad que afectan a la región. La violencia no puede seguir siendo una constante en la vida de los ciudadanos, y es necesario que se haga todo lo posible para construir un futuro más seguro y próspero para todos





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