Doce proyectos de ley para derechos de las mujeres en el Congreso colombiano

Análisis de doce iniciativas legislativas sobre derechos de las mujeres en Colombia que buscan reformar licencias de paternidad y reconocer derechos menstruales en el nuevo Congreso.

El nuevo Congreso de Colombia, instalado el 20 de julio para el periodo 2026-2030, ha centrado parte de su atención en la reforma fiscal del gobierno de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, una agenda paralela y crucial avanza con doce proyectos de ley diseñados para proteger y ampliar los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. Estas iniciativas buscan responder a problemas estructurales que afectan desproporcionadamente a estos grupos y que actualmente se debaten en el Capitolio.

Iniciativas de licencia de paternidad y equidad laboral

María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, presentó un proyecto que busca ampliar la licencia de paternidad de dos semanas a doce semanas. Esta medida progresiva se implementaría en tres etapas: inicialmente a cinco semanas, luego a ocho semanas al cumplirse el primer año, y finalmente a doce semanas en el segundo año, aplicando tanto a padres biológicos como adoptivos.

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La iniciativa busca combatir la penalización de la maternidad, un fenómeno donde cerca del 15 % de las mujeres que desean trabajar no encuentran empleo formal o acceden a puestos precarios, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta barrera laboral afecta especialmente a mujeres entre 25 y 40 años, a quienes los empleadores perciben como de mayor riesgo por ausentismo.

Al distribuir equitativamente las responsabilidades de cuidado, se pretende reducir la desventaja laboral que sufren las mujeres. El proyecto de ley ya superó su primer debate el 9 de septiembre en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y requiere tres debates adicionales antes del 20 de julio de 2028.

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Derechos menstruales y salud pública integral

A pesar de que Colombia eliminó el impuesto a los productos de higiene menstrual en 2018, la Encuesta de Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2023 revela que el 11,4 % de las niñas, adolescentes y mujeres entre 10 y 55 años enfrenta dificultades económicas para adquirirlos.

El proyecto de Ley Integral de Derechos Menstruales, también de autoría de Carrascal, propone abordar la menstruación desde la salud, la educación y el trabajo. La propuesta incluye incorporar educación en salud menstrual en todos los niveles educativos, cubriendo el ciclo, el manejo del dolor y la eliminación de estigmas sociales.

Además, el proyecto contempla una licencia menstrual de un día al mes para personas con una condición de salud diagnosticada y la modalidad de trabajo en casa de dos días al mes. Se establecen lineamientos para garantizar una atención médica integral en salud menstrual, asegurando que la gestión menstrual sea digna y accesible para toda la población.

Contexto legislativo y desafíos pendientes

Mientras la reforma fiscal del gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta resistencias entre distintas fuerzas políticas, estas doce iniciativas legislativas esperan su turno para convertirse en normas vigentes. Las propuestas abarcan desde ampliar licencias hasta sancionar la violencia sexual digital y garantizar mayor representación de mujeres en las altas cortes.

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Estas iniciativas representan un esfuerzo por llenar vacíos en la legislación colombiana y fortalecer las respuestas del Estado frente a diversas formas de violencia y discriminación. El proceso legislativo requiere superar múltiples debates en comisiones y plenarias, con fechas límite claras para su aprobación.

La trayectoria de estos proyectos demuestra la complejidad de reformar normas sociales profundamente arraigadas. La discusión no solo toca temas de género, sino también economía laboral, salud pública y educación. Los resultados de estos debates definirán el marco legal de derechos en Colombia durante la próxima década, influyendo directamente en la vida cotidiana de millones de personas.