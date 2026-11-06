Docente desaparecida en Barranquilla encontrada con vida en Bogotá

Arleth Carolina Álvarez Castillo, reportada como desaparecida desde octubre de 2024, fue hallada con vida en Bogotá, poniendo fin a más de dos años de incertidumbre familiar.

La docente colombiana Arleth Carolina Álvarez Castillo, quien permaneció desaparecida durante más de dos años en Barranquilla, ha sido localizada con vida en la capital del país, Bogotá. Su madre, Leida Castillo, confirmó el hallazgo al portal regional Impacto News tras viajar desde el departamento del Atlántico para reunirse con su hija en la capital colombiana.

Resolución del Caso Álvarez en la Capital

Arleth Carolina Álvarez Castillo regresó al seno familiar el lunes, 21 de julio de 2025, marcando el fin de una búsqueda que había mantenido a su familia en constante estado de alerta y actividad. La mujer tenía 35 años cuando fue dada por desaparecida el martes, 22 de octubre de 2024, fecha en la que salió de su apartamento en el conjunto residencial Golondrina, ubicado en la urbanización Alameda del Río en Barranquilla. Leida Castillo expresó su alivio públicamente al indicar que ya se encontraba junto a su hija, mientras la Alcaldía de Malambo, bajo la dirección de Yenis Orozco Bonett, facilitó los pasajes aéreos necesarios para el traslado.

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Detalles de la Aparición y Estado Actual

El paradero de la maestra fue revelado por fuentes no oficiales cuando se la vio deambulando por las calles de Bogotá. Aunque la familia ha decidido mantener en reserva absoluta las circunstancias exactas que rodearon su aparición y su estado de salud actual, se ha confirmado que la docente se encuentra físicamente estable. La prioridad inmediata de los allegados es acompañarla durante los procedimientos médicos y administrativos requeridos en la capital antes de planificar su regreso definitivo a la región Caribe.

Confusión en las Fechas Oficiales de la Denuncia

Ha existido una discrepancia significativa en los registros iniciales sobre la fecha de la desaparición que requiere aclaración pública. Una circular de búsqueda emitida por la Fiscalía General de la Nación registró inicialmente el 22 de septiembre de 2024 como el día en que se reportó el hecho. Sin embargo, el portal de noticias Impacto News aclaró categóricamente que este registro contenía un error factual. La fecha correcta y verificada para la salida de Arleth Carolina desde su domicilio en Barranquilla corresponde al 22 de octubre de 2024, fecha que la madre y las autoridades deben ajustar en los expedientes.

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Activismo Familiar Durante la Búsqueda

Durante los meses que Arleth Carolina estuvo fuera de su entorno, su madre Leida Castillo realizó esfuerzos públicos considerables para mantener el caso en el radar mediático. Una de las acciones más visibles ocurrió en febrero de 2026, durante el Carnaval de Barranquilla. Leida participó en la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio, recorriendo el desfile con una fotografía de su hija y preguntando a los asistentes si poseían alguna pista sobre su ubicación.

En aquel momento, Leida Castillo declaró no haber recibido llamadas ni información tangible que permitiera localizarla. Estos gestos de perseverancia familiar contrastan con la relativa falta de comunicación pública por parte de las autoridades competentes, quienes hasta la fecha no han entregado detalles sobre el tiempo exacto que la docente estuvo perdida ni las condiciones específicas de su recuperación.

Protocolos de Atención en Colombia

El hallazgo de Arleth Carolina resalta la importancia de los canales de denuncia disponibles en Colombia para casos de personas desaparecidas. Las autoridades han reiterado que no existe un periodo de espera de 72 horas para reportar una desaparición. Los ciudadanos pueden acudir a la Fiscalía, la Policía o la Personería para activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Además, están disponibles la línea de emergencias 123 y el programa Aide para facilitar el reporte ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.