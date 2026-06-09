Docentes de Barrancabermeja protestan por el pago del retroactivo salarial

Los docentes de Barrancabermeja se concentraron en las instalaciones de la Secretaría de Educación para exigir el pago del retroactivo salarial correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. Según los sindicatos, el desembolso debía realizarse el 5 de junio, pero la Secretaría de Educación sostiene que la fecha oficial es el 17 de junio.

Los docentes de Barrancabermeja se concentraron en las instalaciones de la Secretaría de Educación para exigir el pago del retroactivo salarial correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo.

Según los sindicatos, el desembolso debía realizarse el 5 de junio, pero la Secretaría de Educación sostiene que la fecha oficial es el 17 de junio. La dirigente sindical, Lady Morón Duarte, manifestó que el principal motivo de la movilización es el incumplimiento de un compromiso que fue adquirido por el secretario de Educación Distrital durante una reunión con las organizaciones sindicales el pasado 29 de mayo.

La inconformidad del magisterio se ha venido manifestando desde hace varios meses debido a retrasos relacionados con pagos salariales y otros compromisos laborales. La Secretaría de Educación aseguró que ha mantenido comunicación permanente con las organizaciones sindicales y que desde el pasado 19 de mayo se informó oficialmente que el pago del retroactivo se realizaría a más tardar el 17 de junio.

El secretario de Educación de Barrancabermeja, Leonardo Suárez Suárez, indicó que el retraso obedece a situaciones administrativas y técnicas que surgieron durante el proceso de liquidación y validación de la nómina





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