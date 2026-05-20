Doctores y perito analizan la proliferación de centros estéticos informales y la necesidad de una legislación en Colombia

La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP) ha destacado los principales factores estructurales que perpetúan la proliferación de centros estéticos informales en el país y ha compartido criterios técnicos para diferenciar a un cirujano plástico idóneo de un prestador no calificado. Además, ha discutido el impacto financiero y la carga asistencial real que la atención de complicaciones por procedimientos estéticos informales transfiere al sistema de salud pública y ha cuestionado la priorización de la pedagogía ciudadana sobre la intervención oportuna de las autoridades. Por otro lado, un perito de la Sociedad ha compartido su experiencia en casos de cirugías plásticas informales y ha alertado sobre la necesidad de una legislación que evite la formación inadecuada y la publicidad engañosa en las redes sociales.

Doctores Ernesto Barbosa y Lina Triana, expresidentes de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP), analizan los principales factores estructurales que perpetúan la proliferación de centros estéticos informales en el país y comparten criterios técnicos para diferenciar a un cirujano plástico idóneo de un prestador no calificado.

Además, discuten el impacto financiero y la carga asistencial real que la atención de complicaciones por procedimientos estéticos informales transfiere al sistema de salud pública y cuestionan la priorización de la pedagogía ciudadana sobre la intervención oportuna de las autoridades. Por otro lado, un perito de la Sociedad comparte su experiencia en casos de cirugías plásticas informales y alerta sobre la necesidad de una legislación que evite la formación inadecuada y la publicidad engañosa en las redes sociales





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