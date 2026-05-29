Documentos válidos para sufragar en elecciones presidenciales y grupos excluidos

La Registraduría recordó cuáles son los documentos válidos para sufragar en elecciones presidenciales y cuáles son los grupos que no podrán participar en ellas debido a la ley. Entre los documentos válidos se encuentran la cédula, el pasaporte, la licencia de conducción y la libreta militar. Sin embargo, los miembros activos de la Fuerza Pública y las personas que no aparezcan habilitadas en el censo electoral también no podrán sufragar.

La Registraduría también recordó cuáles son los documentos válidos para participar en las elecciones presidenciales. Uno de los grupos que continuará sin participar en las elecciones presidenciales es el de los integrantes de la Fuerza Pública que se encuentren en servicio activo.

Aunque más de 41 millones de colombianos hacen parte del censo electoral, existen casos en los que la ley impide ejercer el derecho al voto. La entidad recordó que no todas las personas mayores de edad podrán votar, ya que hay condiciones legales y administrativas que pueden impedir la participación en los comicios





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