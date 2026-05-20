Dolar cae y petróleo retrocede tras declaraciones de Trump sobre la guerra en Medio Oriente

El dólar abrió este miércoles 20 de mayo con una caída y el precio del petróleo también retrocedió tras declaraciones del presidente Donald Trump sobre un posible fin cercano de la guerra en Medio Oriente. El mínimo del dólar estuvo en $3.759,88 y el máximo fue de $3.768.

El dólar abrió este miércoles 20 de mayo con una caída. Mientras tanto, el precio del petróleo también retrocedió tras declaraciones del presidente Donald Trump sobre un posible fin cercano de la guerra en Medio Oriente.

Este miércoles 20 de mayo, el dólar abrió a la baja. La moneda abrió en $3.761,86, es decir, $35,01 menos que la TRM, que hoy se ubicó en $3.796,87. El mínimo del dólar estuvo en $3.759,88, mientras que el máximo fue de $3.768. A pesar de esto, en los últimos días el dólar ha mantenido cifras no vistas desde finales del año pasado.

Según los expertos, esto se debe a varias razones. Por un lado, las jornadas preelectorales y el anuncio del Ministerio de Hacienda de cancelar la deuda en francos suizos, movimiento que se realizaría el próximo 27 de mayo, medida que, según el Gobierno, ayudaría a reducir la deuda externa.

Analistas advierten que, al contexto nacional, se suman otros factores, como la publicación de las minutas de la FED, así como novedades en el conflicto en Medio Oriente, que ha mostrado señales de cese. Por su parte, el precio del petróleo también cayó. Las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la guerra, ‘que terminaría muy pronto’, generaron impacto en el crudo, que cayó un 3 %.

En la referencia Brent, el barril se cotizó en US$108,31, con una caída del 2,7 %





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