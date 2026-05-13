El Banco de la República de Colombia ha comunicado los precios por los que se promedia el intercambio de dólares en la jornada del miércoles 13 de mayo de 2026. Este valor se calcula al método de Tasa Representativa del Mercado (TRM), y corresponde a la cantidad de pesos colombianos por un dólar de EE. UU. El texto destaca que el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, favoreciendo especialmente a las empresas exportadoras y a las personas y hogares que reciben ingresos en dólares. Además, se citan las tasas de interés y las reservas del Banco de la República como factores que afectan el comportamiento del dólar.

El Banco de la República de Colombia ( Banrep ) ha comunicado los precios por los que se promedia el intercambio de dólares en la jornada del miércoles 13 de mayo de 2026.

Este valor se calcula al método de Tasa Representativa del Mercado (TRM), que representa el valor promedio diario de la tasa de cambio entre dólar norteamericano y peso colombiano. La TRM se utiliza para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

De acuerdo con el informe más reciente del Banco de la República, el dólar en Colombia se estima en $3.775,07 pesos (COP) para este miércoles 13 de mayo de 2026. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación se ubicó en 5.68% para abril de 2026, afectando principalmente los precios de los alimentos y servicios. El comportamiento del dólar a futuro estará definido por las tensiones internacionales que afectan la economía mundial.

La situación del estrecho de Ormuz es un factor importante, dado su papel estratégico en el desarrollo del comercio mundial. En este contexto, las empresas exportadoras y las personas y hogares que reciben ingresos en dólares, junto con inversionistas del extranjero y el gobierno, se benefician cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional.

Los expertos apuntan que las tasas de interés del Banco de la República afectan el comportamiento del dólar, especialmente cuando se muestra un incremento, favoreciendo a las empresas exportadoras y a los grandes inversionistas. Además, el incremento de las reservas y ingresos por impuestos al petróleo al gobierno también influyen en el comportamiento del dólar. El titular de la actualidad es 'Dólar en Colombia aumenta: tasa TRM competências a $3.775,07 COP





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