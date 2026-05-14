Dolar en Colombia: Cambio de tendencia y detalles del cierre del 14 de mayo de 2026

El precio del dolar en Colombia se movio en el cierre del 14 de mayo de 2026, con una tendencia a la baja. El seguimiento del Banco de la Republica muestra que el dolar cerro en 3.783,500 pesos, mientras que la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.785,794 pesos.

Volvio a moverse el precio del dolar en el cierre de hoy 14 de mayo de 2026! Asi se cotizoUnirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN El precio del dolar en Colombia, de acuerdo con el monitoreo en tiempo real del Banco de la Republica, abrio este 14 de mayo de 2026 en 3.785,00 pesos.

Sin embargo, la divisa estadounidense tuvo varios cambios a lo largo de la jornada y, finalmente, cerro con tendencia a la baja. Cuanto disminuyo exactamente el dolar en Colombia en el cierre de este 14 de mayo de 2026? Descubra los detalles completos aqui en Noticias RCN. Sobre la 1:00 de la tarde de este 14 de mayo de 2026, el dolar en Colombia cerro en 3.783,500 pesos, segun el seguimiento del Banco de la Republica.

Ademas, la entidad bancaria tambin ha precisado que la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.785,794 pesos. Desde las primeras horas de este jueves 14 de mayo de 2026, la Tasa Representativa del Mercado que alcanz el dolar fue de 3.794,91 pesos. Es decir que, a diferencia de la del dia anterior (13 de mayo del 2026), tuvo un aumento de 19.84 pesos.

De acuerdo con el registro historico del dolar, la ultima TRM similar habia sido la del lunes 9 de marzo de 2026, cuando fue de 3.795,55 pesos. A contados dias de elecciones hay 23 amenazas contra candidatos y 386 municipios en riesgoCapturan a maximo lider de 'Los Lobos', la mafia que controlaba los asesinatos y el narcotrafico en Quito, Ecuado





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Dolar En Colombia Cierre Del 14 De Mayo De 2026 Tasa Promedio Del Mercado Tasa Representativa Del Mercado Eliminar Amenazas Contra Candidatos Capturar A Máximo Líder De 'Los Lobos'

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