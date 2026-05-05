Dolor en Ubaté por la tragedia en la mina La Trinidad de Sutatausa

Familiares y amigos de los mineros fallecidos en la explosión de la mina La Trinidad en Sutatausa llegan al Hospital de Ubaté. Relatos de la última conversación con Crisanto Balanta y posibles causas del accidente.

La tristeza y el dolor se apoderaron del Hospital de Ubaté , donde poco a poco fueron llegando los seres queridos de los mineros fallecidos en la trágica explosión ocurrida en la mina La Trinidad, ubicada en el municipio de Sutatausa , Cundinamarca .

El ambiente era denso, cargado de lágrimas y silencios interrumpidos solo por el desconsuelo de familiares y amigos que buscaban respuestas y consuelo ante la irreparable pérdida. Uno de los últimos en llegar al centro médico, alrededor de las once de la mañana, fue el hermano de Crisanto Balanta, una de las víctimas mortales atrapadas a 600 metros de profundidad en el interior de la mina.

Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y profundo pesar, mientras intentaba asimilar la noticia y el vacío que dejaría su hermano en sus vidas. La Gobernación de Cundinamarca ha emitido comunicados oficiales informando sobre el desarrollo de las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, comprometiéndose a esclarecer los hechos y a brindar todo el apoyo necesario a las familias afectadas.

La comunidad minera de la región se encuentra consternada por esta tragedia, que pone de manifiesto los riesgos inherentes a esta actividad laboral y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para proteger la vida de los trabajadores. El hermano de Crisanto, visiblemente afectado, compartió con la prensa recuerdos de su hermano mayor, destacando su rol como guía y consejero dentro de la familia.

Con voz entrecortada, relató la última conversación que tuvo con él antes de la fatídica jornada laboral.

“Era mi hermano mayor y de todas maneras él era el que nos daba consejos, el que nos dirigía”, aseguró conmovido. “El domingo estuvimos hablando por ahí, que quería ir a pescar, para que fuéramos, pero no se pudo”, añadió, lamentando la oportunidad perdida de compartir un último momento juntos.

Reveló que Crisanto llevaba más de quince años trabajando en las minas de carbón de la región de Cundinamarca, una actividad que le permitía mantener a su familia y asegurar el bienestar de sus cuatro hijos. La pérdida de Crisanto representa un duro golpe para su núcleo familiar, que dependía económicamente de su trabajo y de su dedicación.

Ante la incertidumbre y el dolor, el hermano de la víctima expresó su deseo de que las autoridades esclarezcan las causas del accidente y que se tomen medidas para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.

“Ojalá miren esa parte en cómo en un accidente de esos va a acabar con la vida de todos esos trabajadores. Que al menos salgan a decir qué pasó”, imploró. Hugo, un amigo cercano de Crisanto, también se presentó en el Hospital de Ubaté para brindar su apoyo a la familia y compartir sus recuerdos sobre el fallecido minero. Lo describió como un buen compañero, un hombre trabajador y dedicado a su familia.

Hugo también ofreció su perspectiva sobre las condiciones laborales en las minas de carbón de Sutatausa, señalando los riesgos inherentes a la actividad y la necesidad de extremar las precauciones.

“Explotó la mina en el segundo turno que hacían. Explotó el metano pero no se sabe cómo fue. De pronto, en un corto de energía ahí explota el metano, eso pudo haber pasado”, explicó, sugiriendo que una posible falla eléctrica podría haber desencadenado la explosión del gas metano, un peligro común en las minas de carbón.

Sus palabras resaltan la importancia de garantizar condiciones de seguridad óptimas en las minas, incluyendo la implementación de sistemas de ventilación adecuados, la detección temprana de gases peligrosos y la capacitación constante de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. La tragedia en la mina La Trinidad ha encendido las alarmas sobre la necesidad de fortalecer la supervisión y el control de las actividades mineras en la región, con el fin de proteger la vida de los trabajadores y prevenir futuros accidentes.

La comunidad espera respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad en las minas y evitar que el dolor que hoy embarga a las familias de las víctimas se repita





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