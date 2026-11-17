Dolores Aveiro critica la exclusión del homenaje a Cristiano Ronaldo y se alegra de la derrota de Portugal, mientras Jorge Jesús defiende su gestión ante la prensa tras la retirada del delantero.

La madre del futbolista Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, ha roto su silencio mediante declaraciones contundentes emitidas a través de SIC Noticias. Tras la reciente controversia surgida en el seno de la selección portuguesa, la señora Aveiro expresó con claridad su descontento hacia la organización del homenaje póstumo a su hijo, señalando que el reconocimiento debió realizarse en presencia del protagonista. Asimismo, hizo notar que se sintió satisfecha ante la contundente derrota de Portugal frente a Dinamarca, un resultado que calificó como totalmente merecido por las circunstancias vividas.

Dolores Aveiro exige presencia de Cristiano Ronaldo

Dolores Aveiro, madre del astro lusitano, enfatizó que el gesto de reconocimiento debería haberse celebrado frente a Cristiano Ronaldo, y no en su ausencia. Esta afirmación directa fue recogida por el medio de comunicación SIC Noticias, donde la madre del jugador dejó claro que su posición ante la situación era firme. Además, confirmó que el homenaje finalmente se llevará a cabo en el estadio del Sporting de Lisboa, asegurando que allí es donde corresponde rendir tributo a la trayectoria de su hijo. Su intervención busca corregir lo que percibe como una falta de respeto a la dignidad del deportista retirado.

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Jorge Jesus responde a preguntas sobre Cristiano Ronaldo

El entrenador Jorge Jesús enfrentó la presión de los periodistas durante la rueda de prensa previa al último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Gales. Al ser consultado directamente sobre las declaraciones de Dolores Aveiro, el estratega mostró su inconformidad con el enfoque de los medios de comunicación. Jorge Jesus cuestionó por qué se le preguntaba siempre por Cristiano Ronaldo desde que el delantero decidió no representar más a la selección. Ante la insistencia de los reporteros, el técnico señaló irónicamente que no sabía cuándo dejarían de hacerle preguntas sobre el jugador, pero añadió que si se preguntaba por Ronaldo el año que viene, él también respondería.

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El conflicto entre Cristiano Ronaldo y la Federación

El origen de esta situación se remonta a principios del mes actual, cuando Cristiano Ronaldo, de cuarenta y un años de edad, anunció su retirada definitiva de la selección nacional. Este anuncio surgió tras un fuerte desencuentro con el técnico Jorge Jesus, con quien anteriormente había trabajado en el club saudita Al-Nassr. El exjugador de Manchester United, Real Madrid y Juventus acusó públicamente a Jorge Jesus de romper las promesas realizadas. La tensión escaló cuando el seleccionador pidió a Cristiano Ronaldo que calentara durante un encuentro contra Noruega en septiembre, pero finalmente no lo introdujo en el terreno de juego, lo que consideró un incumplimiento de palabra.

Sanciones y el fin de una carrera de 23 años

Ante estos hechos, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración del equipo y fue sancionado con una suspensión de treinta días y una multa simbólica. Aunque inicialmente se esperaba su regreso a la selección tras ofrecer una disculpa, el delantero optó por cerrar definitivamente su trayectoria internacional. Este momento marcó el fin de una carrera histórica que abarcó veintitrés años de competición de alto nivel. El balance de su paso por la selección portuguesa incluye doscientos treinta y cuatro partidos disputados y ciento cuarenta y seis goles anotados, cifras que constituyen récords mundiales en la historia del fútbol y consolidan su legado como una de las figuras más importantes del deporte global.