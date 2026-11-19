El artista puertorriqueño Don Omar confirmó el agotamiento total de boletas para sus conciertos en Colombia dentro de su gira The Last King World Tour, programada para noviembre de 2027.

El artista puertorriqueño Don Omar ha confirmado oficialmente el agotamiento total de la oferta de entradas para las tres fechas de su gira mundial The Last King World Tour programadas en Colombia. Este anuncio se realizó el jueves 19 de noviembre, coincidiendo con el éxito masivo en la preventa que dejó sin cupo a los fanáticos en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. La demanda fue tan intensa que se registró un lleno completo para los espectáculos establecidos para noviembre de 2027, marcando el regreso del cantante al territorio nacional después de una ausencia de casi una década.

El fenómeno de la venta de boletería comenzó durante la jornada de preventa exclusiva para clientes con tarjetas de un banco nacional. Aproximadamente 100.000 personas ingresaron a la fila virtual para intentar asegurar una entrada para el concierto en la capital del país. Las localidades se agotaron en un tiempo récord, y esta misma dinámica de saturación digital se replicó simultáneamente en los primeros minutos de la comercialización para las plazas de Medellín y Cali. Ante este volumen sin precedentes, el propio artista declaró que las localidades para las tres ciudades alcanzaron el estado de sold out.

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Detalles logísticos de la gira en Colombia

El itinerario oficial de Don Omar en Colombia está estructurado en tres jornadas consecutivas durante la primera semana de noviembre de 2027. Las fechas y los recintos específicos son los siguientes: el 4 de noviembre, el evento se llevará a cabo en el venue Vive Claro en Bogotá; el 5 de noviembre, la presentación estará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en Cali; y finalmente, el 7 de noviembre, el cantante se presentará en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, ubicado en el área metropolitana de Medellín.

Estas presentaciones en solitario constituyen la etapa final de la carrera escénica del exponente del reguetón antes de su retiro definitivo de los escenarios. Don Omar aprovechó las redes sociales para agradecer el cariño de sus seguidores tras conocer la reacción inmediata. El artista escribió un mensaje en el que expresaba: Conociendo a mis parceros, ya me puedo imaginar el desorden que vamos a formar cuando nos volvamos a encontrar. Este anuncio oficial valida la expectativa generada por una gira que busca cerrar una era dorada de la música latina con una producción de alto impacto en Colombia.

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Reacciones divididas y controversias en la preventa

A pesar del entusiasmo generalizado por la llegada del artista, el proceso de comercialización de entradas generó reacciones divididas entre la comunidad de compradores. Varios fanáticos manifestaron públicamente su inconformidad frente a la logística implementada para la distribución de la boletería. Las quejas se centraron principalmente en la poca información divulgada previamente sobre las etapas y condiciones de venta establecidas para el concierto en Bogotá, lo que provocó confusión y frustración en medio del alto tráfico en las plataformas digitales.

Esta situación no es aislada, ya que el mercado de entradas en Colombia ha mostrado patrones similares en otros eventos de gran escala. La falta de transparencia en los lineamientos de la preventa exclusiva para clientes bancarios limitó el acceso equitativo para el público general. Estos desacuerdos han surgido en momentos críticos de la gestión de la gira, donde la velocidad de las ventas ha superado los tiempos de respuesta y comunicación de los organizadores, dejando a muchos seguidores sin la oportunidad de adquirir sus accesos a tiempo.

Impacto de la salud del artista en la agenda internacional

El anuncio del agotamiento de entradas en Colombia ocurre días después de que Don Omar enfrentara un quebranto de salud significativo durante su recorrido por territorio estadounidense. A raíz de una fuerte infección respiratoria, el artista se vio obligado a cancelar tres conciertos programados originalmente para el 10, 11 y 13 de noviembre en las ciudades de Ontario, Las Vegas y Salt Lake City, respectivamente. Esta complicación médica interrumpió momentáneamente su agenda y requirió una pausa en sus presentaciones para su recuperación completa.

Tras la suspensión de dichos eventos, el artista puertorriqueño emitió un mensaje formal en el que se disculpó directamente con los seguidores que ya habían adquirido sus entradas para esas fechas afectadas. Además, expresó su intención clara de reprogramar los conciertos cancelados lo más pronto posible una vez que su estado de salud lo permita. Este incidente subraya los riesgos inherentes a las giras extensas y la importancia de la flexibilidad en la planificación de eventos a gran escala.

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La parada en Colombia forma parte de una extensa agenda internacional que Don Omar desarrolla actualmente antes de su retiro. En esta etapa, el artista cumple con presentaciones en Estados Unidos, las cuales se extenderán hasta marzo de 2027 e incluirán paradas en diversas ciudades de Canadá. Posteriormente, durante los meses de junio y julio de ese mismo año, trasladará su espectáculo al continente europeo para aprovechar la temporada de verano.

Dentro de la agenda europea, el cantante ya cuenta con conciertos confirmados en plazas emblemáticas como Madrid, París y Londres, entre otras capitales importantes. Esta estrategia de agenda global busca maximizar la presencia del artista en los mercados más rentativos antes de su despedida oficial. El éxito en Colombia sirve como un indicador clave de la influencia global de Don Omar, manteniendo alta la expectativa para las fechas restantes en América y Europa durante los próximos años.