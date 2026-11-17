Don Omar confirma tres fechas en Colombia para noviembre de 2027: Bogotá, Cali y Envigado. Conoce sedes, horarios y detalles de la preventa para su gira internacional.

Don Omar reveló oficialmente los detalles completos de su regreso a Colombia, confirmando que presentará tres conciertos durante el mes de noviembre de 2027. El artista puertorriqueño seleccionó sedes estratégicas en Bogotá, Cali y Antioquia para su gira internacional The Last King World Tour, consolidando una agenda compacta en un periodo de apenas cuatro días.

Fechas y sedes confirmadas para Colombia

El artista, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, ocupará el escenario de Vive Claro en Bogotá el jueves 4 de noviembre de 2027. Posteriormente, viajará a Cali para presentarse el viernes 5 de noviembre en el histórico estadio Pascual Guerrero. La agenda se cerrará en Antioquia con un concierto el domingo 7 de noviembre de 2027 en el Polideportivo Sur de Envigado.

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Despega expectativa en el público antioqueño

Esta confirmación oficial elimina las especulaciones que circulaban entre sus seguidores paisas, quienes aguardaban conocer el lugar exacto de su presentación en la región. Entre las posibilidades que se manejaban previamente figuraban el estadio Atanasio Girardot en Medellín y la arena Daviarena en Sabaneta. La elección del Polideportivo Sur de Envigado como sede definitiva permite canalizar el entusiasmo de la afición que espera ver al llamado rey del reguetón en vivo.

Regreso después de un largo periodo de ausencia

La presencia de Don Omar en estos escenarios colombianos marca su primera aparición en el país desde el 12 de agosto de 2022, cuando participó en la programación de la Feria de las Flores en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Este nuevo ciclo de giras representa una oportunidad única para los fanáticos que crecieron con sus éxitos de la década de 2000, como Dale Don Dale, Pobre diabla, Salió el sol y Danza Kuduro.

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Detalles clave sobre el proceso de preventa

Las personas interesadas en adquirir entradas podrán acceder a la preventa que se iniciará el jueves 19 de noviembre de 2027 a las 10:00 de la mañana. Don Omar aclaró a través de sus redes sociales que los asistentes que realizaron el prerregistro recibirán un código de acceso exclusivo en el correo electrónico registrado durante la inscripción. Dicho código se enviará el miércoles 18 de noviembre y será obligatorio para ingresar al sistema de compra anticipada.

Recomendaciones y limitaciones del proceso

Es fundamental que quienes completaron el formulario de inscripción verifiquen sus bandejas de entrada, así como las carpetas de correo no deseado y promociones, para no perder el código de acceso. El cantante subrayó que realizar el prerregistro no garantiza automáticamente la compra de una entrada ni asegura un lugar en los eventos. Los interesados deberán ingresar activamente durante la ventana de preventa y completar la transacción de pago.

Precios y distribución de localidades por confirmar

Hasta el momento, no se han divulgado oficialmente los valores de las boletas ni la distribución específica de las localidades para las tres presentaciones en territorio colombiano. Los fanáticos deben esperar los anuncios adicionales sobre los costos y la capacidad de cada escenario antes de proceder con la adquisición final de sus tickets para Bogotá, Cali y Envigado.