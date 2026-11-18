Conoce las fechas, precios y detalles de la preventa de Don Omar para sus conciertos en Bogotá, Cali y Medellín en noviembre de 2027.

La confirmación de los escenarios para la gira The Last King World Tour del reguetonero puertorriqueño Don Omar en Colombia ha revelado los detalles operativos clave para la compra de entradas. Las fechas de la preventa y los costos de los diferentes tipos de boletas para las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín son ya de conocimiento público.

Agenda de conciertos y logística de compra

El artista, conocido por himnos del género urbano como Luna, Dile, Pobre Diabla, Bandoleros, Danza Kuduro, Taboo y Diva Virtual, presentará su espectáculo entre el 4 y el 7 de noviembre de 2027. La programación contempla tres fechas específicas en el Vive Claro de Bogotá, el estadio Pascual Guerrero de Cali y el Polideportivo Sur de Envigado.

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La comercialización oficial de los accesos está a cargo de Ticketmaster Colombia. La preventa general iniciará el jueves, 19 de noviembre de 2026, a las 10:00 a. m., hora local. Los usuarios que hayan completado el prerregistro previo recibirán un código único por correo electrónico a partir del miércoles, 18 de noviembre de 2026.

Para finalizar la transacción en la página oficial donomar.com, los compradores deben ingresar dicho código en el momento de la compra. Se aclara que los valores de las entradas no incluyen el costo por servicio de la tiquetera. Además, la capacidad máxima por palco en Bogotá y Medellín está limitada a 10 personas.

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Estructura de precios y zonas en la capital

En Bogotá, donde Don Omar actuará el jueves, 4 de noviembre de 2027, la entrada más costosa corresponde a los Palcos Diamante. Su valor es de $12.000.000 en la etapa 1, ascendiendo a $13.000.000 en la etapa 2 cuando se agotan los cupos de preventa.

El sector 126-131 tiene un precio inicial de $250.000 y sube a $299.000 en la segunda fase. Los Palcos Platino cuestan $10.500.000 y $11.500.000, mientras que los Palcos Oro van de $6.990.000 a $7.990.000. Los Palcos Rubí se cotizan entre $5.990.000 y $6.990.000.

Las opciones más accesibles en la capital incluyen los Palcos Plata con valores de $4.990.000 y $5.990.000, y los Palcos Bronce entre $3.490.000 y $4.990.000. Las zonas generalistas varían desde $399.000 en el sector 117-124 hasta $750.000 en el sector 101-108, ajustándose ligeramente en su segunda etapa.

Oferta comercial y escalas en ciudades valledereña y antioqueña

Cali recibirá al artista el viernes, 5 de noviembre de 2027, en el estadio Pascual Guerrero. La entrada más cara en esta ciudad es el Palco Diamante, con un costo de $12.990.000 en la etapa 1 y $13.990.000 en la etapa 2. La gradería norte ofrece entradas desde $149.000 hasta $199.000.

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Los Palcos Platino en Cali cuestan entre $11.990.000 y $12.990.000, y los Palcos Oro entre $10.990.000 y $11.990.000. Las zonas occidente oriente presentan tarifas bajas, con la Oriental Baja fijada en $249.000 constante. La Occidental Baja y Alta rondan los $399.000 a $499.000.

La etapa final en Medellín y su área metropolitana se lleva a cabo el domingo, 7 de noviembre de 2027, en el Polideportivo Sur de Envigado. Allí se registra el valor más alto de la gira en Colombia para los palcos Diamante, que cuestan $13.990.000 y $14.990.000. La opción más económica es la Gradería Norte, con precios de $249.000 y $349.000.

Todas las ciudades ofrecen las experiencias Kingdom VIP 1 y Kingdom VIP 2. Estas se valoran en $2.180.000 y $1.179.000 respectivamente, incluyendo acceso anticipado y kits de mercancía como CDs, pósters y camisetas, sin interacción directa con el artista ni numeración asignada.