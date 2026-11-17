El artista puertorriqueño Don Omar anunció tres fechas en Colombia para noviembre de 2027 en Bogotá, Cali y Medellín con boletería abierta desde el 12 de octubre de 2025.

El cantante puertorriqueño Don Omar ha oficializado su regreso a los escenarios de Colombia con un calendario de tres presentaciones masivas programadas para el mes de noviembre de 2027. A través de su cuenta oficial de Instagram, el reconocido reguetonero reveló las fechas exactas y las sedes donde los fans podrán disfrutar de su repertorio musical, consolidando una gira que abarcará las principales metrópolis del país.

Calendario y sedes de la gira 2027

La agenda de conciertos comienza en la capital del país, donde Don Omar se presentará el 4 de noviembre de 2027 en el estadio Vive Claro de Bogotá. Esta localidad histórica será el primer punto de encuentro para los seguidores nacionales antes de que la gira continúe hacia el suroccidente y el oriente colombiano. La segunda fecha está fijada para el 5 de noviembre de 2027 en el emblemático estadio Pascual Guerrero de Cali, una sede tradicional para grandes eventos deportivos y artísticos en la región.

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El cierre de esta trilogía artística en Colombia se llevará a cabo en Medellín, el 7 de noviembre de 2027, en el estadio de Envigado. Esta estructura deportiva, ubicada en el área metropolitana, completará el recorrido del artista, permitiendo que un público diverso en tres de las ciudades más importantes del país experimente la propuesta musical de Don Omar durante el año 2027.

Estrategia de precios y etapas de venta

La administración de entradas para estos tres espectáculos se dividirá en dos etapas de venta con costos diferenciados para incentivar la compra anticipada. En Bogotá, los tickets para las localidades entre el sector 126 y el 131 tendrán un precio inicial de $250.000 en la primera etapa, el cual aumentará a $299.000 en la segunda etapa. Este esquema de escalonado de precios busca equilibrar la demanda y ofrecer opciones de acceso a diferentes segmentos del público asistente.

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Para la presentación en Cali, las entradas más accesibles corresponden a la localidad Norte, con un valor de $149.000 en la primera fase de comercialización. En la segunda etapa, este costo subirá a $199.000. De manera similar a la capital, se ha establecido una estructura de precios progresiva para garantizar la distribución ordenada de los asientos en el estadio Pascual Guerrero durante la fecha del 5 de noviembre de 2027.

En Medellín, las entradas para la gradería Norte se ofertarán inicialmente a $249.000 en la primera etapa, elevándose a $349.000 en la segunda etapa. Esta variación económica aplica para el concierto programado para el 7 de noviembre de 2027 en el estadio de Envigado. Los consumidores deben estar atentos a los cambios tarifarios para planificar su adquisición dentro del presupuesto disponible y asegurar su lugar en el evento.

Experiencias VIP y servicios complementarios

Además de las localidades generales, se ofrecerán opciones premium para los seguidores más exigentes. En las tres ciudades, los Palcos Diamante representan la máxima categoría de asistencia. En Bogotá, estos palcos cuestan $12.000.000 en la primera etapa y $13.000.000 en la segunda. En Cali, los precios se establecen en $12.990.000 y $13.990.000 respectivamente. Para Medellín, el costo de los Palcos Diamante asciende a $13.990.000 en la primera etapa y $14.990.000 en la segunda.

Asimismo, existen dos modalidades exclusivas de experiencia VIP disponibles para los tres conciertos. La opción Kingdom VIP 1 tiene un precio fijo de $2.180.000, mientras que la Kingdom VIP 2 se ofrece a $1.179.000. Es fundamental notar que estos valores no incluyen el cobro por servicio, el cual se añadirá al momento final de la transacción. Los interesados en estas categorías deben considerar estos costos adicionales al realizar su presupuesto para la gira.

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Requisitos previos para la compra anticipada

El artista ha anunciado un protocolo específico para el proceso de adquisición de boletas. Antes de que se abra la venta general anticipada, los seguidores que hayan completado su registro previo deben seguir un paso adicional obligatorio. Don Omar también ha indicado la hora exacta en que comenzará la venta anticipada, un detalle técnico crucial para evitar errores en el sistema y asegurar que los fans puedan ingresar a la plataforma en el momento preciso.

Esta medida administrativa busca organizar la demanda y prevenir problemas técnicos durante el pico de acceso a los sitios de venta. Los fans deben verificar sus registros en las plataformas oficiales antes de la fecha de lanzamiento de los boletos. La comunicación a través de redes sociales oficiales es el canal único para validar el estado de cada registro y conocer los detalles logísticos finales de cada presentación.

Con estas tres fechas confirmadas en Bogotá, Cali y Medellín, Don Omar consolida un regreso masivo a Colombia en noviembre de 2027. La variedad de localidades y experiencias VIP permite que distintos tipos de público accedan a los eventos. La atención a los detalles sobre las etapas de venta y los precios escalonados es clave para una compra exitosa de las entradas para los conciertos de 2027.