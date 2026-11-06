Don Omar confirma gira en Colombia y anuncia preventa de entradas en noviembre 2026

Don Omar revelará la preventa de entradas para su gira en Colombia durante una transmisión en vivo el 7 de noviembre de 2026 desde Los Ángeles.

El reconocido artista de reguetón Don Omar ha iniciado una nueva etapa de sus conciertos en Estados Unidos que culminará con presentaciones en territorio colombiano. Con una trayectoria de veinticinco años en la industria musical, el intérprete de Pobre Diabla se consolida como uno de los referentes del género urbano junto a figuras como Daddy Yankee y Héctor El Father.

Transmisión en Vivo y Prevenda de Entradas

Don Omar anunciará los detalles oficiales para la ciudad de Colombia durante una transmisión en vivo programada para el sábado 7 de noviembre de 2026. La emisión comenzará a las 00:30 h (12:30 de la madrugada) y estará disponible para espectadores en varios países simultáneamente. Los aficionados podrán acceder a la preventa de boletos a través de la plataforma de venta correspondiente tras ser redirigidos desde su portal web oficial.

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Origen del Anuncio y Logística Internacional

El artista comunicó la noticia mediante un mensaje en sus redes sociales mientras se encontraba en su concierto en el Kia Forum de Los Ángeles. Según su publicación en Instagram, la transmisión forma parte del evento Reggaeton Latino y busca celebrar el orgullo latinoamericano. La gira The Last King World Tour ya cuenta con venta de entradas confirmada para ciudades en Estados Unidos, España, Portugal, Alemania y Países Bajos.

Legado Artístico y Recorrido Musical

La carrera de Don Omar está marcada por importantes reconocimientos internacionales que incluyen dos premios Latin Grammy y diecisiete Billboard Latin Music Awards. También ha recibido tres Premios Lo Nuestro y ocho galardones en el Festival de Viña del Mar, además de ostentar un Récord Guinness. Su repertorio abarca éxitos históricos como Bandolero, Virtual Diva, Zumba, Luna y Dile.

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Expectativas para el Público Colombiano

El reto actual del cantante es llevar su música a las principales ciudades de Colombia, específicamente Bogotá, Medellín y Cali. Aunque las fechas exactas aún no están confirmadas, se espera que la preventa para estos destinos se abra durante la transmisión del 7 de noviembre de 2026. Los fanáticos pueden anticipar una noche llena de nostalgia con grandes éxitos de su extensa discografía.

Desenlace de la Carrera del Intérprete

Existe incertidumbre sobre si esta gira marcará su retiro definitivo de la música o continuará con nuevas presentaciones. No se sabe si Don Omar aprovechará este tour para anunciar su despedida oficial de los escenarios. Lo que es seguro es que su audiencia disfrutará de una experiencia musical consolidada por más de dos décadas de éxito profesional.