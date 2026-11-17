Don Omar oficializa la fecha del 7 de noviembre de 2027 en Envigado. La preventa inicia el 19 de noviembre. Conoce los detalles de la gira.

El legendario cantante Don Omar ha oficializado la sede específica para su llegada a la región de Antioquia. El artista puertorriqueño presentará su concierto en el Polideportivo Sur de Envigado, lugar que ha sido confirmado como el escenario definitivo para esta parada de su gira internacional. Este anuncio resuelve una de las principales incógnitas que mantenían a los seguidores y organizadores en expectativa durante los últimos meses.

La fecha exacta para este evento monumental está fijada para el domingo 7 de noviembre de 2027. Aunque la promoción general del evento aún utiliza la referencia geográfica de Medellín para abarcar toda el área metropolitana, la ubicación concreta y verificada corresponde al municipio de Envigado. Esta distinción es fundamental para que los asistentes puedan planificar con precisión su logística de traslado y alojamiento, evitando confusiones con otros recintos de la capital antioqueña.

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Detalles Técnicos de la Gira Mundial

El recital en Envigado forma parte integral del The Last King World Tour, una gira de alcance global que recorrerá diversos países de América Latina y Estados Unidos. El calendario oficial publicado en el sitio web donomar.com consolida esta fecha yVenue como un punto estratégico dentro del itinerario latinoamericano de 2027. La confirmación del escenario permite a los aficionados visualizar con claridad el recorrido del artista y la escala de producción que se montará en este recinto deportivo multipropósito.

Es importante destacar que esta no es la única presentación de Don Omar en Colombia durante este año 2027. El artista tiene programadas tres fechas consecutivas que cubren las principales ciudades del país. Este anuncio de Envigado cierra el círculo de información sobre los recintos de las tres ciudades colombianas, que habían sido reveladas anteriormente solo por sus nombres y fechas, pero sin la confirmación oficial de los estadios específicos donde se llevarán a cabo los shows.

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Cronograma Consecutivo en Colombia

La agenda de Don Omar en territorio colombiano comenzará con una intensidad notable en la primera semana de noviembre de 2027. El primer show tendrá lugar el jueves 4 de noviembre en Bogotá, específicamente en el Vive Claro. Esta presentación inaugura la fase sudamericana del tour y abrirá las puertas al público colombiano.

El viernes 5 de noviembre, la gira se trasladará a la ciudad de Cali, donde el cantante se presentará en el histórico estadio Pascual Guerrero. Esta escala representa una conexión especial con la región del Pacífico y el eje cafetero. Finalmente, el domingo 7 de noviembre, Don Omar llegará a Envigado para cerrar su paso por Colombia antes de embarcarse hacia su siguiente destino internacional.

Continuación del Itinerario Internacional

Antes de llegar a Colombia, el The Last King World Tour ha tenido o tendrá paradas en naciones como Paraguay, Argentina, Chile, Perú y Ecuador, consolidando su presencia en el sur del continente. Después de la presentación en el Valle de Aburrá, el artista continuará su ruta hacia México. El calendario muestra una presentación en Monterrey el 9 de noviembre, seguida por conciertos en Guadalajara y Ciudad de México, demostrando una demanda masiva en ambos lados de la frontera.

En cuanto al proceso de adquisición de entradas, Telemedellín informó que la primera etapa de preventa comenzará el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 de la mañana. Es crucial aclarar que este horario se refiere al inicio del proceso de preinscripción o preventa, que es el mecanismo que los fans deben utilizar para acceder a los boletos cuando estén disponibles.

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El sitio web oficial donomar.com mantiene habilitada una sección exclusiva para que los aficionados se registren y reciban información actualizada sobre el proceso de venta. Este prerregistro es completamente gratuito y no equivale a la compra de una boleta. Completar el formulario no garantiza automáticamente la entrada ni un lugar específico en el concierto, ya que es un paso previo diferente a la transacción financiera final.

Los organizadores recomiendan encarecidamente que los asistentes sigan atentamente las indicaciones que se publiquen en los canales oficiales. La precaución es vital debido a las alertas recientes emitidas por el propio Don Omar respecto a la existencia de páginas falsas y fraudes digitales. En octubre, el artista pidió explícitamente a sus seguidores que no entregaran dinero a intermediarios no autorizados que prometieran accesos anticipados o entradas antes de la apertura oficial de la preventa.

Esta advertencia busca proteger a los fans de estafas comunes en la venta de entradas de alto perfil. La compra debe realizarse únicamente a través de los canales verificados que se anunciaren oficialmente cerca de la fecha de la preventa. La información correcta sobre la ubicación en Envigado y la fecha del 7 de noviembre de 2027, junto con la aclaración sobre la preventa del 19 de noviembre, proporciona a los seguidores una hoja de ruta clara y segura para disfrutar del evento sin riesgos.