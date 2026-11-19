Don Omar añade una segunda presentación en Medellín para el 6 de noviembre de 2027 debido a la demanda. Conoce los detalles de la preventa y su gira.

El cantante puertorriqueño Don Omar ha anunciado oficialmente una segunda fecha de concierto en Medellín, programada para el próximo 6 de noviembre de 2027. Esta decisión se produce tras el agotamiento masivo de boletos en tiempo récord durante la preventa inicial. La confirmación se hizo pública este jueves 19 de noviembre a través de una transmisión en vivo por sus redes sociales.

Confirmación oficial y horarios de preventa

La artista respondió directamente a la enorme demanda de entradas en Colombia y señaló que el itinerario de su gira se expandirá continuamente. La preventa para esta nueva presentación en la capital antioqueña comenzará precisamente el jueves 19 de noviembre a las 9:00 p.m. Este anuncio formaliza el respaldo recibido por el público local y la necesidad de cubrir la alta expectación generada.

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Expansión logística y negociaciones con empresarios

Durante su intervención en directo, el intérprete explicó que su equipo de producción ya trabaja en la logística para sumar más espectáculos en las principales ciudades del país. Cali y Bogotá ya tienen fechas confirmadas en sold out, lo que requiere nuevas negociaciones. Don Omar afirmó que hay que comenzar conversaciones con los empresarios locales para gestionar la apertura de estos espacios adicionales.

El artista declaró explícitamente que habrá que abrir nuevas fechas y sacar más tiempo con el público para garantizar el acceso. Según indicó, los anuncios oficiales con las fechas exactas para estas otras plazas se publicarán en los próximos días mediante los canales oficiales de la organización. Este proceso busca equilibrar la alta demanda con la capacidad de los escenarios disponibles.

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Impacto en la gira y colaboraciones locales

El volumen de ventas alcanzado en Latinoamérica ha permitido extender el recorrido de la gira hasta el año 2027. Don Omar manifestó su asombro ante la velocidad con la que se agotan las localidades, describiendo la reacción del público como una muestra de cariño inimaginable. Para responder a este fenómeno, el exponente del género urbano reveló su intención de integrar talento local en sus presentaciones.

El músico mencionó de forma directa al cantante colombiano Kapo, expresando su interés en compartir escenario con él en alguna de las fechas pactadas en el país. Esta estrategia busca fortalecer el vínculo con la comunidad y ofrecer una experiencia única que combine el talento internacional con el talento nacional. Las negociaciones están en marcha para hacer posible esta colaboración específica.

Reflexiones personales sobre el regreso escénico

En el cierre de su declaración, Don Omar reflexionó sobre el momento actual de su carrera y la preparación física y mental exigida por este regreso. El artista indicó que tuvo que aceptar que no es el mismo de hace 20 años, pero que está listo para cumplir con sus fanáticos. Su objetivo es ofrecer un show de alta calidad que justifique la espera y la expectativa creada por la gira.

La gira por Colombia se consolida como un evento cultural de gran envergadura, con fechas que requieren una planificación meticulosa. La extensión del calendario hasta 2027 asegura que numerosos seguidores tendrán la oportunidad de asistir. Los detalles finales sobre la logística en las nuevas ciudades se aclararán pronto con anuncios oficiales.