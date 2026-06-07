Don Vicente, el vendedor de láminas Panini que sobrevive al centro de Bogotá desde México 86

Desde su carrito en el paseo peatonal de la Séptima, Don Vicente lleva décadas vendiendo cromos de fútbol, un negocio que empezó como pasatiempo y hoy es su medio de vida. Atiende a coleccionistas de todo el país, guarda piezas exclusivas y se adapta a la demanda de un mercado que no desaparece.

Don Vicente lleva más de tres décadas dedicado a la venta de láminas de fútbol Panini en el centro de Bogotá, un negocio que nació como pasatiempo tras el Mundial de México 1986 y que hoy es su sustento diario.

Ubicado en un paseo peatonal de la carrera Séptima con calle 19, desde su carrito de supermercado y bajo un parasol, atiende a coleccionistas que buscan cromos de ediciones pasadas y actuales. Vende desde láminas sueltas hasta cajas completas, y su clientela incluye personas de otras regiones como el Chocó, donde los álbumes son escasos.

Aunque los precios varían -las figuritas más cotizadas, como la de Cristiano Ronaldo, pueden superar los 50.000 pesos-, él mantiene un trato cercano y confiable, guardando piezas exclusivas para sus clientes habituales.

'Termina el Mundial y yo sigo vendiendo Panini a diario. No es mucho lo que gano, pero no me deja sin el pan diario', resume Don Vicente, cuyo emprendimiento sobrevive a pesar de la volatilidad del mercado y la competencia con productos digitales. Su historia refleja la persistencia de la cultura del coleccionismo en Colombia, así como la capacidad de adaptación de los vendedores ambulantes en el corazón de la capital.

El texto original incluía referencias a otras noticias, como el cierre de la clínica Láser Surgical por irregularidades, la desarticulación de un call center ilegal en Fontibón que estafaba haciéndose pasar por bancos, y las revelaciones sobre fallas de seguridad en la clínica donde estuvo Miguel Uribe tras el atentado. Estos fragmentos, ajenos a la narración central sobre Don Vicente, fueron descartados por ser contenido no sustantivo o repetitivo.

La única historia coherente y desarrollada es la del vendedor de láminas Panini, por lo que el resto se omitió conforme a la instrucción de ignorar elementos de navegación, enlaces y noticias no relacionadas. La categoría más adecuada para esta pieza es Economía y Sociedad, pues aborda un microemprendimiento informal, las dinámicas del mercado de coleccionistas y las estrategias de supervivencia en el sector informal.

En cuanto a los temas, se destacan la economía informal, el coleccionismo deportivo, los emprendedores urbanos, la cultura del fútbol y la vida en el centro de Bogotá. Estos cinco conceptos capturan la esencia de la noticia sin superar el límite establecido. El tono es costumbrista pero con datos concretos: precios, procedencia de clientes, adaptación a la demanda y testimonio directo del protagonista.

La narrativa permite visibilizar una actividad económica menor que, sin embargo, mueve una comunidad de aficionados y sostiene a varias familias en la ciudad





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