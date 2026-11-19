La reconocida vendedora de almuerzos de Bogotá, doña Rosalba, se incorpora a la cocina del restaurante EntrePues tras viralizar su receta de frijoladas en redes sociales.

Doña Rosalba, una vendedora de almuerzos tradicionalmente reconocida por su delantal rojo y su carrito de frijoladas a las afueras de las universidades en Bogotá, ha obtenido un nuevo estatus profesional como chef en el restaurante EntrePues. Este cambio de trayectoria surgió tras un gesto de solidaridad con sus estudiantes clientes, quienes la apodaban cariñosamente como Rosalbita.

Origen viral y gesto solidario con estudiantes

La historia comenzó mucho antes de que su receta circulara en internet, ya que los estudiantes universitarios en Bogotá sabían desde hacía tiempo dónde encontrar a doña Rosalba para el almuerzo. El momento clave ocurrió cuando ella decidió compartir su receta secreta con los jóvenes durante una grabación de su trabajo diario. Su motivación era clara: quería ayudar a aquellos estudiantes que, en algunos días, no tenían dinero suficiente para comprarle la comida. La idea era permitirles preparar unos fríjoles con el sazón específico en sus propias casas.

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Este acto de generosidad capturado en video se publicó en la plataforma TikTok y rápidamente superó las 90 mil interacciones. La visibilidad generada atrajo la atención de creadores de contenido reconocidos como Camilo Cifuentes y Sebas Moreno, quienes la buscaron para entrevistarla y ampliar la difusión de su labor cotidiana. Los medios de comunicación tradicionales también comenzaron a narrar su historia, transformando una escena universitaria común en un fenómeno de alcance nacional.

La oferta laboral inesperada de EntrePues

Con el aumento en la popularidad de su personaje, comenzó a surgir una pregunta constante entre quienes la conocían por las redes sociales: ¿dónde se pueden comprar los frijolitos? La administradora de EntrePues, un restaurante que buscaba conectar con esta narrativa auténtica, contactó directamente a doña Rosalba. La invitó a visitar su establecimiento con todo y su icónico delantal rojo y carrito de frijoladas para una experiencia presencial única.

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Durante esta visita, EntrePues le presentó una propuesta formal que superaba las expectativas iniciales. El restaurante quería que doña Rosalba se sumara a su estructura culinaria como chef oficial. Esta decisión formalizó la transición de su actividad en la calle hacia una carrera gastronómica estructurada dentro de un negocio establecido, validando su capacidad culinaria y su carisma como marca propia.

Impacto cultural y próxima disponibilidad en menú

El reconocimiento masivo de doña Rosalba trasciende la simple promoción de un restaurante; representa la validación de la economía informal y la resiliencia de los vendedores ambulantes que han mantenido redes de apoyo comunitario durante años. Su historia conecta con la nostalgia y la identificación que muchos bogotanos tienen con la comida callejera de calidad y con precios accesibles.

Ahora, aquellos quienes descubrieron su historia a través de los videos virales tendrán la oportunidad concreta de sentarse a la mesa en EntrePues. Podrán pedir y probar sus frijolitos con el mismo sazón que los estudiantes universitarios ya conocían y valoraban por años. La incorporación de doña Rosalba al equipo de EntrePues asegura que su receta, nacida de la necesidad de ayudar a los jóvenes, siga llegando a su público fiel de una manera permanente y profesional.